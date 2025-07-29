Bu kahvehaneye gelen uyuyor

Elazığ'ın merkeze bağlı Yukarı İçme köyünde bulunan kahvehane sıra dışı özelliği ile dikkat çekiyor.

Yıllardır 'uyutan kahvehane' olarak bilinen ve 1948 yılında taş ve topraktan yapılan bu işletme, yazın serin, kışın ise sıcak oluyor.

Dağlardan gelen suyun bahçede oluşturduğu havuzu başta olmak üzere doğası ve yapısıyla huzur veren kahvehaneye gelen vatandaşlar, oturdukları yerde uykuya dalıyor.

Kahvehane sahibi Yasin Başpınar, yıllardır kahvede uyuyakalanların fotoğrafını çekerek duvara asıyor. Sessiz ortamıyla dikkat çeken kahvehane, özellikle yaz aylarında ziyaretçilerin uğrak noktası haline geliyor.

"UYUYANLARI FOTOĞRAFLAYARAK İSPAT ETMİŞİM"

REKLAM

İşletme sahibi Yalçın Başpınar, "1977 yılında kahvehaneyi açtım. Buranın iyi zamanları vardı, güzel bir işletmeydi ve gelen gideni çoktu. Belediye kalktıktan sonra maalesef işlerimiz bozuldu. Yine de yaz sezonunda gelenler oluyor. Burası yazın serin oluyor, kışın da ılık oluyor. Gelen vatandaş da sıcak havalarda içeri girip oturduğu zaman ister istemez uykuya dalıyor. İşletmemizin yıllardan beri özelliği budur. Ben de uyuyanları fotoğraflayarak ispat etmişim" dedi.