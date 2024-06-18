Göçmen kelebekler arasında yer alan Kral kelebeğinin diğer türlerde az rastlanan özellikleriyle özel olduğunu anlatan Tuş, şunları kaydetti:

"Kral kelebeğinin en ilgi çekici özelliği Amerika'nın bir ucundan diğer ucuna göç edebilmesi. Kanada'nın güney kısımlarından başlayan göç yolunda Meksika sınırına kadar göç edebilen bir kelebek türü. Göç sırasında yaklaşık üç nesil 5 bin kilometre yol katediyor ve göçünü toplamda 9 ayda tamamlıyor. Göçü geri dönüş yoluyla birlikte dört farklı nesil tamamlıyor. İlk üç neslin katettiği 5 bin kilometre yolu süper nesil dediğimiz son kelebek tek başına tamamlıyor."