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İstanbul’da motosikletle terör estiren sürücünün şovu kazayla sona erdi

Tuzla’da trafiğe açık olan bir bulvarda tek tekerlek üstünde metrelerce giderek terör estiren motosikletli maganda, akşam saatlerinde Maltepe sahil yolunda yine bu şekilde giderken bir otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu kırılan bacağı hastanede alçıya alınan magandanın daha önce iki kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

12.11.2018 - 10:09 | Güncelleme:

İstanbul E-5 Karayolu, TEM Otoyolu ve sahil yolları gibi çeşitli noktalarda akan trafikte tek tekerlek üstünde metrelerce giderek terör estiren motosikletli bir maganda bu kez baltayı taşa vurdu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipleri Amirliği görevlileri tarafından birçok kez yakalanarak ehliyetine el konulan ve idari para cezası kesilen maganda yine ortaya çıktı. Motosikletle trafiğe çıkan O.M. ismindeki maganda, arkadaşlarıyla beraber Tuzla’da motosikletlilerin uğrak noktası olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarına doğru yola çıktı.



YOLLARDA YİNE TERÖR ESTİRDİ

Motosikletli bulvara varmadan önce trafikte defalarca tek tekerlek üstünde giderek hem kendi hem arkadaşlarının hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Ancak hiç kimseyi umursamayan motosikletli genç, trafiği tehlikeye düşürerek bulvara vardı. Motosikletli burada diğer arkadaşlarıyla şov uğruna tek tekerlek üstünde yarıştı. Zaman zaman motosikletin üstüne de çıkan genç, teker  üstünde ayağa da kalkarak akrobasi yaptı. O anlar kaydeden motosikletli bir de sosyal medyadan yayınladı.



TEK TEKERDE BU KEZ BALTAYI TAŞA VURDU

Gündüz saatlerinde bulvarda ve yollarda terör estiren maganda ardından evine doğru yola koyuldu. Genç, Maltepe sahil yoluna geldiği esnada yine tek tekerlek üstünde gitmeye başladı. Bir süre bu şekilde seyreden maganda, iddiaya göre yavaşlaması sonucu önündeki araca çarptı. Kaza sonucu motosiklette düşerek yere savrulan O.M.’nin bacağı kırıldı. Yaralı genç, çevredeki vatandaşların ve sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen özel bir ambulansla ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağ bacak kemiklerinin kırıldığı öğrenilen O.M. ameliyata alındı. Ardından bacağı alçıya alınan motosikletli genç, istirahat etmek üzere taburcu edildi.

 

 

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