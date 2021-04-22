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HaberlerGündem3. SayfaTURUNCU DERE! İstanbul Başakşehir ve Avcılar'da dereler turuncuya boyandı! - Haberler
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İstanbul'da bu kez 'turuncu dere'... Tarlalar arasından geçiyor, hayvanlar otluyor

İstanbul'da akılalmaz bir görüntü kaydedildi. Başakşehir'den başlayarak Avcılar'a kadar uzanan ve çevresinde tarım arazilerinin bulunduğu dere, bırakılan atıklar nedeniyle turuncuya boyandı

TURUNCU DERE! İstanbul Başakşehir ve Avcılar'da dereler turuncuya boyandı! - Haberler
Bu kez de 'turuncu' dere!
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DHA

Arnavutköy ve Esenyurt'tan sonra Avcılar'da da bir dere atık nedeniyle renk değiştirdi. Başakşehir'den başlayarak Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi'nden geçen dere bırakılan atıklar nedeniyle turuncuya boyandı.

DHA'nın haberine göre, dereye giden bir kanalın tamamının turuncu olduğu kameralara yansıdı. Hemen yanında tarım arazilerinin bulunduğu ve insanların hayvanlarını otlattığı dereye bırakılan atıklar, aynı zamanda çevrede pis kokuya da neden oluyor. Çevre sakinleri, yetkililerden dereye bir çözüm bulmasını bekliyor.

"ŞİKAYETTE BULUNDUK AMA ÇÖZÜM BULAMADIK"

Yeşilkent Mahallesinde yaşayan Ali Can, dereye bırakılan atıklarla ilgili şikayette bulunduklarını fakat çözüm bulamadıklarını söyleyerek, "Önüne gelen çöpünü, pisliğini atıyor. Geçen 2 tane çocuk oynarken, düşüyordu. Annesi ve babası, belediyeye şikayet etti. Gelen giden kimse olmadı. Etraftaki nakliyeler gelip, pislik döküyor. Hafriyat kamyonları geliyor. Bu konuya kimse bir şey demiyor. Şikayette bulunduk ama bir çözüm bulamadık hala. Özellikle sinek çok oluyor, koku çok oluyor" dedi.

KİRLİLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Deredeki kirlilik kameraya yansıdı. Tarım arazilerinin hemen yanında bulunan ve hayvanların otladığı turuncuya boyanan deredeki kirlilik, havadan görüntülendi.

İSTANBUL'UN DERELERİ RENGARENK

İstanbul'un dereleri son günlerde rengarenk akıyor. Daha önce Arnavutköy'de dere kırmızı akmıştı. Esenyurt'taki Haramidere de farklı günlerde mavi, kırmızı, sarı, yeşil ve siyah akmıştı. Yetkililer derelerden örnekler alırken geçen süreye rağmen henüz açıklama yapılmadı.

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