Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sigara konusundaki hassasiyeti, Yozgat’ın merkeze bağlı 180 kişinin ikamet ettiği 60 haneli Haydarbeyli köyündeki vatandaşlara topluca sigarayı bıraktırdı.
HER GÜN DÜZENLİ YÜRÜYÜŞ YAPIYORLAR
İHA'nın haberine göre; Yozgat merkeze bağlı Haydarbeyli köyünde yaşayan bazı vatandaşlar yıllar önce aldıkları kararla kimileri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sigara konusundaki hassasiyetini dikkate alarak sigarayı bıraktı. Yıllardır sigara içmeyen köylüler bir araya gelerek, sağlıklı yaşam için her gün düzenli olarak yürüyüş yapıyor. Hem sağlık açısından hem de maddi açıdan rahatlayan köylüler, köye gelen misafirleri ise sigarayı bırakmaları konusunda teşvik ediyor. Yıllardır sigara içilmeyen köyü dumansız hava sahası ilan eden Yeşilay Şubesi ise köylülere sigarayı bıraktıkları için teşekkür belgesi vererek vatandaşları madde bağımlılığına karşı uyarıcı broşür dağıttı.
"ŞU ANDA KÖYDE HİÇ SİGARA İÇEN YOK"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sigara konusundaki hassasiyetini dikkate alarak tüm köy halkı olarak sigara bırakma kararı aldıklarını söyleyen köy muhtarı Rifat Eraslan, "Köyümüz 60 hane 180 nüfusumuz var. Şu anda köyde hiç sigara içen yok. Köylümüz birbirine bakarak sigarayı bıraktı. Bayanlar da eşlerini desteklediler. Biz de sayın cumhurbaşkanımızın sözünü tuttuk sigarayı köyce bıraktık. Onun da bizim ricamızı yerine getirmesini istiyoruz. Köyde telefonlarımız çekmiyor. En azından bir verici takılması gerekiyor, tek isteğimiz bu. Sigarayı bıraktı bırakalı köylülerimiz yürüyüş yapıyor, spor yapıyor" dedi.
13 yılın ardından sigarayı bıraktıklarını söyleyen Muhsin Varol ise "Sigarayı yaklaşık 13 yıl içtim. Şu anda bıraktım. Köylülerin tamamı birbirine bakarak sigarayı bıraktı. Akşam ve sabahları sağlıklı yaşam için yürüyüş yapıyoruz. Yeşilay’a teşekkür ediyoruz, buraya gelip bize ilgi gösterdikleri için" şeklinde konuştu.
"HERKES MUTLU"
Sigarayı bıraktıktan sonra yürüyüş yaptıklarını belirten Yasin Uğurlu da "28 yaşındayım, 4 yıl sigara içtim. Şu an sigara içmiyorum. Sigaranın zararlarını herkes çok iyi biliyor. Şu an köylülerimiz sigara içmiyor. Köyün en genci benim. Herkes spor yapıyor, bayanlar yürüyüş yapıyor. Şu an herkes mutlu. Evler, arabalar sigara kokmuyor. Evler güzel kokuyor kimsenin de içmesini istemiyoruz" ifadelerine yer verdi.
Yozgat Yeşilay Şubesi olarak Haydarbeyli köyündeki vatandaşlara sigarayı bıraktıkları için teşekkür belgesi veren Başkan Halil İbrahim Coşgun ise yaptığı açıklamada "Yeşilay bağımlılıklarla mücadele eden bir kuruluş. Yozgat Şubesi olarak biz de sigara, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılıklarla mücadele ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın zaman zaman televizyonlarda sigara ile ilgili hassasiyetini biliyoruz. Haydarbeyli köyümüz bu hassasiyete uyarak sigara içenlerin tamamı kendi aralarında karar vererek sigarayı bıraktılar. Böyle olunca biz de Yeşilay Şubesi olarak vatandaşlarımıza teşekkür belgesi verdik. Kendilerine sigara konusunda göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bu köylerimizin sayısı Yozgat’ta ve ülkemizde gittikçe artar. Sigaradan hep beraber kurtuluruz" dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.