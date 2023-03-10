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Haberler Yaşam Bu köye taşınana 75 bin dolar! Ödeme cazip, şartlar zor!
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İsviçre'nin bu köyüne taşınana 75 bin dolar veriliyor!

İsviçre'nin Valais kantonuna bağlı Albinen köyündeki nüfusu artırmak için köye yerleşenlere 70 bin frank (75 bin dolar - 1 milyon 428 bin TL) veriliyor

Bu köye taşınana 75 bin dolar! Ödeme cazip, şartlar zor!
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HABERTURK.COM

İsviçre'nin Valais kantonuna bağlı Albinen kasabasındaki azalan nüfusu artırmak için kampanya başlatıldı.

Deniz seviyesinden 1.300 metre yükseklikteki bu şirin kasabaya taşınan ailelere ortalama 75 bin dolar veriliyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre geleneksel dağ evleri, karlı beyaz zirveleriyle öne çıkan Albinen köyünde 2018 yılında sadece 238 kişi yaşıyordu.

Bunun nedeni ise insanların iş bulma amacıyla sürekli olarak kırsal bölgeleri terk edip şehre yerleşmesi olarak görülüyor.

2018 yılında başlatılan program sayesinde nüfusun artırılması planlanıyor.

4 KİŞİLİK BİR AİLEYE 75 BİN DOLAR

Teşviğe göre dört kişilik bir aile baz alındığında; yetişkin başına 25 bin İsviçre frangı (510 bin TL), çocuk başına 10 bin İsviçre frangı (204 bin TL) daha verilecek. 4 kişilik bir aile için teşvik 70 bin İsviçre frangı (75 bin dolar - 1 milyon 428 bin TL) ediyor.

45 YAŞ SINIRI!

Ancak bu ödeme cazip gelse de başka şartlar da bulunuyor. Zira kasabanın tekrardan boşalmasını engellemek için 45 yaş altı kişilerin ikamet etmesi isteniyor. Ayrıca 'C' ikamet iznine sahip bir İsviçre vatandaşı olmak gerekiyor.

AB veya Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkesi vatandaşları ya da ABD veya Kanada'dan gelenler İsviçre'de 5 yıl yaşadıktan sonra bu izni alabiliyor. Ancak diğer ülkelerin izni alabilmesi için İsviçre'de 10 yıl boyunca sürekli olarak yaşaması şart koşuluyor.

10 YIL BOYUNCA ALBINEN'DE YAŞAMAK ŞART!

Daha sonra en az 200 bin İsviçre frangı değerinde bir ev satın almak ya da inşa ettirmek ve ardından 10 yıl boyunca Albinen'de yaşamaya devam etmek gerekiyor.

Süre dolmadan kasabadan ayrılanlardan aldıkları ödemeyi iade etmek zorunda.

Albinen'in, sessizliği, manzarası, hava kalitesi ve yıl boyunca saatlerce güneş ışığı almasıyla öne çıktığı belirtiliyor.

*Haberin görselleri Shutterstock ve AP tarafından servis edildi.

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