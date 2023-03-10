Bunun nedeni ise insanların iş bulma amacıyla sürekli olarak kırsal bölgeleri terk edip şehre yerleşmesi olarak görülüyor.

Teşviğe göre dört kişilik bir aile baz alındığında; yetişkin başına 25 bin İsviçre frangı (510 bin TL), çocuk başına 10 bin İsviçre frangı (204 bin TL) daha verilecek. 4 kişilik bir aile için teşvik 70 bin İsviçre frangı (75 bin dolar - 1 milyon 428 bin TL) ediyor.

45 YAŞ SINIRI!

Ancak bu ödeme cazip gelse de başka şartlar da bulunuyor. Zira kasabanın tekrardan boşalmasını engellemek için 45 yaş altı kişilerin ikamet etmesi isteniyor. Ayrıca 'C' ikamet iznine sahip bir İsviçre vatandaşı olmak gerekiyor.

AB veya Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkesi vatandaşları ya da ABD veya Kanada'dan gelenler İsviçre'de 5 yıl yaşadıktan sonra bu izni alabiliyor. Ancak diğer ülkelerin izni alabilmesi için İsviçre'de 10 yıl boyunca sürekli olarak yaşaması şart koşuluyor.