'Bu Memleket Bizim' yeniden sahnede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın, Cumhuriyetimizin 100. yılı için özel olarak hazırladığı “Bu Memleket Bizim” isimli oyunun biletleri ve ücretsiz davetiyeleri seyircilerin ilgisine sunuluyor.

Oyuncuların bütün mevcuduyla sahnede olduğu bu görkemli oyunda, Milli Mücadele dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, temel metinlerden yola çıkılarak anlatılıyor.

Oyun, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk isimli eseri başta olmak üzere, Nazım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı ve Milli Mücadele ve Cumhuriyetin kuruluşuna yazdıklarıyla ışık tutan Erol Toy, İsmet Küntay, Samim Kocagöz, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun metinlerinden parçaların yanı sıra birçok yazarın bazen bir cümleyle, bir pasajla katıldığı bir metinden oluşturuldu.