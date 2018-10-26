Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Erdal Polat ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi, Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Zekayi Kutlubay’ın denetiminde Biyotedavi Merkezi’nde gerçekleştirilen larva tedavisi, farklı sağlık sorunlarının çözümünü sağlayan sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Dünyanın Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa gibi gelişmiş kabul edilen bir çok ülkesinde de uygulanan larva tedavisi ile iyileşmeyen yaralar, varis ülserleri, kapanmayan ülserler, travma sonrası meydana gelen yaralar, açık yaralar, yatalak hastalarda meydana gelen sırt yaraları ile diyabetten dolayı ayak ve bacakta iyileşmeyen yaralardan olumlu sonuç alınıyor.

HAFTADA İKİ KEZ UYGULANIYOR

Uygulama bir tür sinek larvası ile gerçekleştiriliyor. Bu hayvancıklar yaraya bırakıldıklarında yaradaki ölü tabakayı, fibrin dokusunu yiyor ve salgıladıkları enzimlerle yara dokusunu antibiyotik etkisi göstererek temizliyorlar. Uygulamadan önce bölge yıkanıp temizlendikten sonra hedeflenen alana ortalama 50 larva konuluyor. Haftada iki kez gerçekleştirilen tedavi sırasında hasta bölgeye bırakılan larvaların 2 gün kalması orada gerekiyor. Bu süreçte ağrı duyulabiliyor ve ağrının derecesi kişiden kişiye değişiyor. İki günün sonunda larvalar yaraları ve artık dokuları yemeyi bırakıyorlar. Uygulamadan sonra hasta yarasını yıkadığında larvalar vücuttan uzaklaşıyor. Uygulama sırasında larvaların salgıladıkları sıvı ve enzimler üstteki ölü tabakayı temizlediği için alttaki canlı ve sağlıklı hücrelerin dokuyu kapatması için zemin oluşuyor ve yer açılıyor. Bu noktada larvalar mevcut dokuları uyararak daha hızlı çoğalmalarını sağlıyor.

İYİLEŞMEZ DENEN YARALAR İYİLEŞİYOR

Tedavi yaranın durumuna ve şekline göre kimi hastada 3-4 hafta sürerken bazı hastaların tedavisi 8-10 hafta alıyor ve yaralar kapanıp iyileşiyor. Doç Dr. Zekayi Kutlubay, geçmişte Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sık görülen Şark Çıbanının da Suriyeli sığınmacılardan sonra artış gösterdiğini söylüyor ve bu sorunun tedavisinde larva öz sıvısının kullanıldığına dikkat çekiyor. Bu uygulama hastaların sağlık sorunlarına yönelik diğer tedavilerle birlikte uygulanabildiği gibi tek olarak da uygulanabiliyor. Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, “İyileşmez denen ve yıllardır kapanmayan yaralar ile sıkıntılı ülserlerin bu tedaviyle kapanabildiğini görüyoruz” diyor. Kutlubay, larvaları sadece kendi hastanelerinde tedavi amaçlı kullanmayıp larva üretimi yaptıkları sinek laboratuvarı sayesinde yurt içindeki başka hastanelere de sattıklarını söylüyor.

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