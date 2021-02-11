DHA

Bayburt'ta yaşayan evli ve 2 çocuk annesi 34 yaşındaki Elmas Keleş, mutfakta demlediği çayı odada yanan sobanın üzerine götürmek istedi. Elinde çaydanlıkla ilerleyen Keleş, bir anda ayağı kayınca yere düştü. Keleş'in elindeki çaydanlık üzerine boşaldı.

ERZURUM'A SEVK EDİLDİ

DHA'da yer alan habere göre sıcak çay, kadının yüzünün sağ tarafı boynu, göğsü ve ensesini yaktı. Çocuklarının çığlıkları üzerine evin altında iş yeri bulunan Mehmet Keleş, eşini Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Elmas Keleş, Erzurum Şehir Hastanesi yanık ünitesine sevk edildi.

DOKTORLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Yanık ünitesinde tedavi altına alınan Elmas Keleş, iş yerinde olan eşine demlediği çay dolu demliği sobanın üzerine götürürken ayağının kayarak yere düştüğünü söyledi. Demlikteki sıcak çayın üzerine döküldüğünü anlatan Keleş, yüzünün sağ tarafı boynu, göğsü ve ensesinin yandığını belirtti. Yanık ünitesinde tedavisinin iyi gittiğini söyleyen Keleş, doktorlara teşekkür etti.

"HEMEN DUŞUN ALTINA SOKTUM"

Hastanede tedavi altında olan eşini yanlız bırakmayan Mehmet Keleş, "İşyerim evin alt katında. Çocukların çığlıkları üzerine eve girdiğimde eşimin yandığını gördüm. Hemen banyoda duşun altına soktum. Aracımla Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Oradan bizi Erzurum'a sevk ettiler. Çok şükür eşimin durumu iyi" dedi.