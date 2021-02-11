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HaberlerGündem3. SayfaTRAJEDİ! Son dakika: "Ben katilimi tanıyorum!" diyordu, öldürüldü
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"Ben katilimi tanıyorum!"

İstanbul Esenyurt'ta bir genç, küfürleşme nedeniyle çocukluk arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ölen gencin fotoğraf çektiği aracın camında, "Ben en azından katilimi tanıyorum" yazısı dikkat çekti

TRAJEDİ! Son dakika:
"Ben katilimi tanıyorum!"
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DHA

İstanbul'da, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Saadetdere Mahallesi 1. Sokak'ta insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.

İddialara göre, Berat Çağlak (19) iki gün önce küfürleştiği iddiasıyla kavga ettiği çocukluk arkadaşı 17 yaşındaki U.T. ile sokakta karşılaştı.

ARAYA GİRDİLER AMA BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ

DHA'da yer alan habere göre ikili arasında çıkan arbede sırasında U.T., Çağlak'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesine rağmen bıçaklamaya devam eden U.T. olay yerinden kaçtı.

KATİL ZANLISI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çağlak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çağlak'ı öldüren çocukluk arkadaşı polisin çalışmasıyla kıskıvrak yakalanırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KATİLİMİN KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Yaşanan olay sonrası Çağlak'ın ölmeden kısa süre önce çektirdiği fotoğrafında arkasında bulunan otomobilin camında, "Katilimin kim olduğunu biliyorum. Fakat sen bir gün sevilmediğin bir yürekte kim vurduya gideceksin..." yazması dikkat çekti. Öte yandan geriye iki arkadaşın birlikte çektirdiği bir de fotoğraf kaldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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