Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Bu örtülü iç savaş tehdidi" | Dış Haberler

        Nevvaf Selam: Bu örtülü iç savaş tehdidi

        Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın silah bırakmayı reddetmesi ve "Kerbela" benzeri bir savaşa hazır olduklarını söylemesine dair açıklamada bulundu. Selam "Bu örtülü bir iç savaş tehdididir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2025 - 20:30 Güncelleme: 15.08.2025 - 20:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu örtülü iç savaş tehdidi"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’ın silah teslim etmeyi reddettiği ve gerektiğinde "Kerbela benzeri bir savaş"a hazır olunacağını söylediği konuşmasını, sert bir şekilde eleştirerek, bunun "örtülü bir iç savaş tehdidi" olduğunu belirtti.

        Başbakanı Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Şarkulevsat gazetesine yaptığı açıklamadan sözler paylaştı.

        Kasım'ın sözlerini kınayan Selam, "Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın açıklamaları örtülü bir iç savaş tehdidi taşıyor. Bugün Lübnan'da kimse bir iç savaş istemiyor ve böyle bir savaşa yönelik her türlü tehdit veya gözdağı kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "Lübnan hükümetinin ABD-İsrail projesini uyguladığı" yönündeki iddialarının "geçersiz olduğunu" dile getiren Selam, kararlarının tamamen "Lübnan'a ait" olduğunu Bakanlar Kurulu’nda alındığını ve kimsenin ülkesine karar "dikte edemeyeceğini" kaydetti.

        "Taif Anlaşması Lübnan devletinin topraklarında tümünde kendi gücüyle otoritesini kurmasını açıkça öngörüyor. Lübnan’da devletin dışında silah taşıma yetkisi hiçbir partiye verilmemiştir." değerlendirmesinde bulunan Selam, Hizbullah’ın silahının İsrail’e teslim edilmesinin talep edilmediğini, teslim edilecek adresin Lübnan ordusu olduğunu belirterek, "Ordumuzun vatanseverliği konusunda şüpheye düşülmesini reddediyoruz. Fitneyi teşvik eden sorumsuz davranışlara karşı dikkatli olunmalıdır." dedi.

        Taif Anlaşması, 1989 yılında Suudi Arabistan’ın Taif kentinde Lübnanlı taraflar arasında, 15 yıl süren iç savaşı sona erdirmek amacıyla imzalandı. Anlaşma uyarınca, siyasi katılımı güçlendirmek amacıyla Lübnan’daki mezhepler arasında yetki dağılımı yeniden düzenlendi.

        Anlaşmayla tüm Lübnanlı ve ülke dışı milislerin silahlarını devlete teslim etmesi ve ordunun ülke genelinde otoritesini sağlaması öngörülürken; anlaşma, devletin egemenliği ve birliğini garanti altına alıyor ve resmi kurumların dışında silahlı güçlerin varlığını yasaklıyordu.

        REKLAM

        Hizbullah lideri "silah bırakmayacağız" demişti

        Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Naim Kasım yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın "İsrail işgali sürdüğü müddetçe silah bırakmayacağını" belirterek, "İsrail-ABD projesiyle neye mal olursa olsun mücadele edeceklerini" söylemişti.

        Kasım, "Herhangi bir iç karışıklığın çıkmasından ve ülke topraklarını savunma görevini yerine getirmemesinden tamamen Lübnan hükümeti sorumludur." diye konuşmuştu.

        Lübnan hükümetinin, Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve silahın yalnızca devletin elinde bulunmasına yönelik kararına atıfta bulunan Hizbullah Genel Sekreteri, "Saldırıları durdurun ve İsrail’i Lübnan’dan çıkarın. Ulusal ve stratejik güvenlik konusunu görüşürken sizlere her türlü kolaylığı sağlayacağız." demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Moskova'dan savaşı bitirmek için talimat yok"
        "Moskova'dan savaşı bitirmek için talimat yok"
        İstanbul'da fırtına etkili oluyor
        İstanbul'da fırtına etkili oluyor
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        TFF'den Türkiye Kupası açıklaması!
        Alaska'daki tarihi zirveye saatler kaldı
        Alaska'daki tarihi zirveye saatler kaldı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        Bakanlıktaki memur zammı zirvesi sona erdi! Memur-Sen'den ilk açıklama
        G.Saray'dan Günay'a yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Günay'a yeni sözleşme!
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        Şehit Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu
        15 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        15 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Şanlıurfa'daki vahşet, kadın cinayeti çıktı!
        Şanlıurfa'daki vahşet, kadın cinayeti çıktı!
        "Benfica'ya odaklandı"
        "Benfica'ya odaklandı"
        Şehit aileleri ve anneler dinlenecek
        Şehit aileleri ve anneler dinlenecek
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Gazlı içeceklerde fruktoz kullanımı dünyada nasıl?
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        Ticari gayrimenkulde reel kayıp
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        AI karakterlerin çocukların gelişimine tehdidi
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        İstanbul'da fırtına etkisi! AKOM'dan önemli uyarı!
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        Sanal kumar ve bahis tehlikesi büyüyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        'Van'ın Müslüm Babası' görenleri şaşırtıyor
        Cinsel saldırılara karşı bileklik
        Cinsel saldırılara karşı bileklik