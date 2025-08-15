"Bu örtülü iç savaş tehdidi"

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’ın silah teslim etmeyi reddettiği ve gerektiğinde "Kerbela benzeri bir savaş"a hazır olunacağını söylediği konuşmasını, sert bir şekilde eleştirerek, bunun "örtülü bir iç savaş tehdidi" olduğunu belirtti.

Başbakanı Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Şarkulevsat gazetesine yaptığı açıklamadan sözler paylaştı.

Kasım'ın sözlerini kınayan Selam, "Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın açıklamaları örtülü bir iç savaş tehdidi taşıyor. Bugün Lübnan'da kimse bir iç savaş istemiyor ve böyle bir savaşa yönelik her türlü tehdit veya gözdağı kesinlikle kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"Lübnan hükümetinin ABD-İsrail projesini uyguladığı" yönündeki iddialarının "geçersiz olduğunu" dile getiren Selam, kararlarının tamamen "Lübnan'a ait" olduğunu Bakanlar Kurulu’nda alındığını ve kimsenin ülkesine karar "dikte edemeyeceğini" kaydetti.

"Taif Anlaşması Lübnan devletinin topraklarında tümünde kendi gücüyle otoritesini kurmasını açıkça öngörüyor. Lübnan’da devletin dışında silah taşıma yetkisi hiçbir partiye verilmemiştir." değerlendirmesinde bulunan Selam, Hizbullah’ın silahının İsrail’e teslim edilmesinin talep edilmediğini, teslim edilecek adresin Lübnan ordusu olduğunu belirterek, "Ordumuzun vatanseverliği konusunda şüpheye düşülmesini reddediyoruz. Fitneyi teşvik eden sorumsuz davranışlara karşı dikkatli olunmalıdır." dedi.