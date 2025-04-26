Selman Yeşilgöz, 2 yıldır köyde kendisine ait ceviz ağaçlarının kesildiğini ifade ederek, "Köyümüz 1993-94 yıllarında boşaltıldı. Daha sonra köylülerimiz tekrar köylerine dönmeye başladı. Geçmişe ait ceviz ağaçları zarar gördüğü için biz de yeniden köyü cevizlendirmeye çalıştık. Ailemizle birlikte 30 kök ceviz diktik. Ancak geçen sene bunlar kökünden kesildi biz de kurtarmaya çalıştık. Budama ve aşılama yaptık. Ancak bu ağaçların yeniden kesildiğini gördük. Ceviz orman kanunlarına göre korunan bir tür, ben bile kendime ait olan ağacı kesemem. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk, bir an önce faillerin bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.