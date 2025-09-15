Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Buca'da iş bırakma eylemi 7'nci gününde | Son dakika haberleri

        Buca Belediyesi'nde iş bırakma eylemi 7'nci gününde

        İzmir'in Buca Belediyesi'nde işçiler ile DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube üyelerinin 9 Eylül'de başlattıkları iş bırakma eylemi 7'nci gününde sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 13:06 Güncelleme: 15.09.2025 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buca'da iş bırakma eylemi 7'nci gününde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir'in Buca Belediyesi'nde aydır ödenmeyen maaş ve geriye dönük toplu sözleşme farkları nedeniyle 9 Eylül'de işçiler ile DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube üyeleri tarafından başlatılan iş bırakma eylemi, 7'nci gününe girdi.

        DHA'nın haberine göre, Buca Belediyesi binasını "işgal" eden ve sağlık, itfaiye gibi acil hizmetler dışında başta çöp toplama gibi tüm hizmetlerin durduran işçiler, dün akşam da saat 21.00'de Buca'nın Şirinyer semtinde bir araya geldi. Sloganlar eşliğinde yürüyen işçiler, "Buca uyuma, emekçine sahip çık" diyerek, yol boyunca halka sorunlarını ve süreci anlattı.

        Eyleme ilişkin konuşan DİSK Genel İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, "Yaklaşık 3 aydır Buca Belediyesi'nde maaşlar ödenmiyor. Onun öncesinde de maaşlar taksitler halinde ödeniyordu. İşçiler, toplu sözleşmeden hak ettiği 6 aylık geriye dönük ücretini alamadı. En az 60 bin TL alacağı olan işçiler var. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 'işçilerin alacaklarının yüzde 85’ini yatırdık’ dedi. Bu gerçeği yansıtmıyor. Çabamızla sadece haziran ayı maaşının tamamı ödendi. Temmuz ayından ise yol, yemek, ikramiye ve maaşının bir kısmı ödendi. Sadece bu iki ayın yüzde 85'ini ödeyerek tüm alacakların yüzde 85'ini ödemiş gibi açıklamalar yapıyorlar. Bu işçi maaş almadan, emek vererek nereye kadar yaşayamaya devam edecek" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #izmir haberleri
        #buca belediyesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        CHP'nin kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli adliyede
        Togg T10F satışa çıktı
        Togg T10F satışa çıktı
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Avrupa basınının gündemi 12 Dev Adam!
        Milyonların kültür yolculuğu
        Milyonların kültür yolculuğu
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Gol iptali doğru mu?, Top çizgiyi geçti mi?
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Didem Arslanoğlu ile Para ve Ötesi Habertürk TV'de
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Arkadaşına kartını verdi, başına gelmeyen kalmadı!
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Trenler Haydarpaşa'da kültür ve sanatla buluşacak
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        Restorana alınmayınca arkadaşını öldürdü! İfadesi dehşete düşürdü!
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        İkinci emeklilik nasıl olacak?
        En genç Emmy kazanan isim!
        En genç Emmy kazanan isim!
        "Direkler engel oldu"
        "Direkler engel oldu"
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        Emmy'nin kırmızı halı yıldızları!
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        15-21 Eylül haftalık burç yorumları
        Sevgiliyle güz gezmesi
        Sevgiliyle güz gezmesi
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İstanbul'da yaşandı... Kadına zorbalık kamerada!
        İş değiştirenler dikkat!
        İş değiştirenler dikkat!
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        3 kent yağmurlu... Bugün hava nasıl olacak?
        Besin değerleri fark ediyor mu?
        Besin değerleri fark ediyor mu?