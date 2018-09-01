Bucheon 1995 - Ansan Greeners rakamlar

Bucheon 1995 ve Ansan Greeners, 02 Eylül 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 12:00. Maç öncesi Bucheon 1995 31 puanla 7. sırada, Ansan Greeners 23 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Bucheon 1995, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Ansan Greeners, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 583 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bucheon 1995 kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Ansan Greeners sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Bucheon 1995 önceki hafta Seongnam mücadelesinde 2-1 yenildi.

Ansan Greeners ise Daejeon Citizen karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Bucheon 1995, 10 gol attı ve 16 gol yedi.

Ansan Greeners ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ansan Greeners, 6 gol atarken 14 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ