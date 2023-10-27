Çorum'da otobüs durağında silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı Çorum'da korkunç bir saldırı meydana geldi. Olayda bir otobüs durağında bekleyen 5 kişiye 1 saldırgan pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralandı

Çorum'da bir otobüs durağında silahlı saldırıya uğrayan 5 kişiden 3'ü yaralandı.

AA'da yer alan habere göre kentte bir otobüs durağında bulunan 5 kişiye M.E. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda durakta bulunan E.C.A, D.T. ve S.Ç. yaralandı.

1 ŞÜPHELİ YAKALANDI Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. REKLAM

Kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalanırken saldırıdan yara almadan kurtulan ve olay yerinden ayrılan diğer iki kişinin tespit edilmesi için de çalışmalar sürüyor. ​​​​​​​