Bucheon 1995 - Gwangju düellosu

Bucheon 1995 ve Gwangju, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Güney Kore K Lig 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Bucheon 1995 29 puanla 3. sırada, Gwangju 25 puanla 5. sırada bulunuyor. Bucheon 1995, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Gwangju, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 203. İddaa'da Bucheon 1995 kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Gwangju kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Bucheon 1995 son hafta oynanan Busan I Park maçında 1-2 kazandı.

Gwangju ise Suwon City karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Bucheon 1995, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 12 gol yedi.

Gwangju ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gwangju, 9 gol atarken 9 gol yedi.

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