"BAŞIMA GELEN EN GÜZEL ŞEY SENSİN"



Merve Erdoğan, geçtiğimiz yıl aralık ayında evlilik yıldönümünü ise şu sözlerle kutlamıştı:



Senin eşin olarak 1 sene... Hayalini kurduğumdan daha güzel, daha hızlı, daha heyecanlı ve olabildiğince doya doya... Başıma gelen en güzel şey sensin. Şansım, doğru yolum ve en büyük mutluluğumsun. Yıllarca tek isteğimiz birlikte güzel bir yuva kurmak oldu. Düştük, kalktık ama ellerimizi hiç bırakmadık. Tüm ömrüm gözlerinde, kalbinde, ellerin ellerimde geçsin canım kocacığım. Nice güzel yıllarımız, birbirinden neşeli anlarımız olsun. Karıcığın seni çok seviyor.