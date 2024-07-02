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        Haberler Televizyon Budapeşte NATPE Fuarı'nda ilk kez bir Türk format birincilik kazandı

        Budapeşte NATPE Fuarı'nda ilk kez bir Türk format birincilik kazandı

        Çetin Yılmaz'ın yazıp yönettiği "Celebrity Teacher" adlı Türk formatı, Budapeşte'deki NATPE Fuarı'nda '2024 Pitch & Play Live Winner for Best Unscripted Program' ödülünü kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2024 - 17:17 Güncelleme: 02.07.2024 - 17:34
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        NATPE Fuarı'na ilk Türk imzası
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        Her yıl dizi, film ve içerik sektör profesyonellerinin buluştuğu NATPE Budapeşte Fuarı'na dünyanın birçok yerinden çok sayıda içerik ve TV formatı başvuruyor. Bu yıl ise yarışmada bir Türk formatı başarıya imza attı.

        "Celebrity Teacher" adlı format ile katılan format yazarı ve yönetmen Çetin Yılmaz, Türkiye adına ödülü alan isim oldu. 65 ülkeden sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada, pilot bölümü izlenen Türk formatı, Bulgaristan ve Estonya'yı geride bırakarak "2024 Pitch & Play Live Winner for Best Unscripted Program" unvanını kazandı.

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        #Budapeşte NATPE
        #Çetin Yılmaz
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