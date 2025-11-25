Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Budapeşte - Prag kaç kilometre? Budapeşte - Prag arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Budapeşte - Prag kaç kilometre? Budapeşte - Prag arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Tuna Nehri'nin "İncisi" ve melankolik güzeli Budapeşte'den, Vltava Nehri'nin kıyısındaki "Altın Şehir" ve masallar diyarı Prag'a... Bu rota, sadece bir seyahat değil, aynı zamanda eski Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun iki muhteşem başkenti arasında yapılan tarihi ve kültürel bir hac yolculuğudur. Bir yanda termal hamamların, görkemli Buda Kalesi'nin ve Zincirli Köprü'nün görkemi; diğer yanda ise Astronomik Saat Kulesi'nin, Karl Köprüsü'nün ve binlerce gotik kulenin büyüleyici atmosferi...

        Habertürk
        Giriş: 25.11.2025 - 09:59 Güncelleme: 25.11.2025 - 09:59
        Budapeşte - Prag kaç kilometre?
        Orta Avrupa'nın bu iki devini birbirine bağlayan güzergah, trenin romantizminden otoyolun esnekliğine kadar birçok seçenek sunar. Peki, bu iki ikonik başkent arasındaki tam mesafe ne kadar ve bir imparatorluk rüyasından diğerine geçiş ne kadar sürüyor? İşte tüm detaylar...

        BUDAPEŞTE - PRAG KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

        Macaristan'ın başkenti Budapeşte ile Çekya'nın (Çek Cumhuriyeti) başkenti Prag arasındaki mesafe, bu iki ülkenin birbiriyle doğrudan bir sınırı olmadığı gerçeğiyle şekillenir. İki başkent arasında seyahat etmek için, yolcuların mutlaka üçüncü bir ülke olan Slovakya'yı ve hatta tercih edilen rotaya göre bazen Avusturya'yı da kat etmesi gerekir.

        En yaygın, en mantıklı ve en hızlı karayolu güzergahı olan Slovakya (Bratislava) ve Çekya'nın ikinci büyük şehri Brno üzerinden ilerleyen rota baz alındığında, Budapeşte - Prag kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık olarak 530 kilometredir.

        Bu 530 kilometrelik mesafe, Avrupa'nın kalbinde, son derece gelişmiş otoyol ağları ve demiryolu hatları üzerinden kat edilen, konforlu bir yolculuğu ifade eder. Budapeşte - Prag kaç km planlaması yaparken, bu yolculuğun sadece iki şehri değil, aynı zamanda yol üzerinde en az üç farklı ülkenin (Macaristan, Slovakya, Çekya) coğrafyasını ve kültürünü görme fırsatı sunduğunu bilmek önemlidir.

        BUDAPEŞTE - PRAG ARASI MESAFE NE KADAR?

        Özel araçla seyahat etmeyi planlayanlar için Budapeşte - Prag arası mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek olan bu üç ülkeyi kapsayan otoyol güzergahının detaylarını da içerir. Bu rota, Orta Avrupa'nın en keyifli "road trip" (yol gezisi) seçeneklerinden biridir.

        Yolculuk, Budapeşte'den kuzeybatı yönüne, M1 otoyolu üzerinden başlar. Bu otoyol, Macaristan'ı Slovakya sınırına kadar taşır. Schengen Bölgesi içinde olunduğu için, Macaristan'dan Slovakya'ya geçişte herhangi bir sınır kontrolü veya duraklama yaşanmaz. Slovakya'ya girdikten sonra D2 otoyolu takip edilir. Bu yolculuğun en ilginç yanlarından biri, Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın bu güzergahın tam üzerinde yer almasıdır. Budapeşte'den yola çıktıktan sadece iki saat sonra, yol üzerinde bir başka Avrupa başkentinde mola verme fırsatı bulursunuz.

        BUDAPEŞTE - PRAG NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Budapeşte - Prag ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçilen ulaşım aracına göre büyük farklılıklar gösterir. Bu güzergah, tren, otobüs ve özel aracın; uçağa karşı net bir üstünlük kurduğu klasik bir Avrupa rotasıdır.

        • 1. Trenle (En Popüler ve En Konforlu Seçenek): Orta Avrupa seyahatlerinin romantik tercihi trendir. Budapeşte (genellikle Keleti İstasyonu) ile Prag (Hlavní Nádraží - Merkez İstasyonu) arasında günde birkaç kez direkt "EuroCity" (EC) tren seferleri bulunmaktadır.
        • Süre: Yolculuk, trene bağlı olarak ortalama 6 saat 45 dakika ile 7 saat arasında sürer.
        • Avantajı: İki şehrin tam kalbinden (merkez istasyonlarından) kalkıp diğerinin kalbine varır. Havalimanı transfer derdi yoktur. Yolculuk boyunca Tuna, Vltava ve Elbe nehirlerinin kollarını takip eden muhteşem kırsal manzaraları izleme, yemekli vagonda vakit geçirme ve rahatça çalışma imkanı sunar.
        • Avantajı: Yolculuğun kontrolü tamamen sizdedir. Yol üzerinde hem Bratislava'da hem de Brno'da durup, bu iki güzel şehri de keşfetme esnekliği sağlar.
        • Dezavantajı: Üç farklı ülke için otoyol vinyeti maliyeti, yakıt masrafı ve özellikle Prag şehir merkezinde otopark bulmanın çok zor ve astronomik derecede pahalı olmasıdır.
        • Süre: Yolculuk, trafiğe ve duraklamalara bağlı olarak 6 saat 30 dakika ile 7 saat 30 dakika arasında sürer.
        • Avantajı: Fiyat olarak açık ara en uygun seçenektir. RegioJet gibi firmalar, koltuk arkası ekranlar ve ücretsiz sıcak içecek servisi gibi hizmetlerle tren konforuna yaklaşır.
        • Gerçek Toplam Süre: Budapeşte merkezden havalimanına ulaşım (1 saat), uçuştan en az 1.5 saat önce havalimanında olma (güvenlik, check-in), 1 saat 15 dakikalık uçuş ve Prag Havalimanı'ndan şehir merkezine transfer (30-45 dakika) eklendiğinde, toplam seyahat süresi rahatlıkla 4 ila 5 saati bulur. Bu da onu tren veya otobüsle neredeyse aynı süreye getirir, ancak çok daha fazla aktarma, bekleme ve stres içerir.
