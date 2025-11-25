Budapeşte - Prag kaç kilometre? Budapeşte - Prag arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Orta Avrupa'nın bu iki devini birbirine bağlayan güzergah, trenin romantizminden otoyolun esnekliğine kadar birçok seçenek sunar. Peki, bu iki ikonik başkent arasındaki tam mesafe ne kadar ve bir imparatorluk rüyasından diğerine geçiş ne kadar sürüyor? İşte tüm detaylar...

BUDAPEŞTE - PRAG KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Macaristan'ın başkenti Budapeşte ile Çekya'nın (Çek Cumhuriyeti) başkenti Prag arasındaki mesafe, bu iki ülkenin birbiriyle doğrudan bir sınırı olmadığı gerçeğiyle şekillenir. İki başkent arasında seyahat etmek için, yolcuların mutlaka üçüncü bir ülke olan Slovakya'yı ve hatta tercih edilen rotaya göre bazen Avusturya'yı da kat etmesi gerekir.

En yaygın, en mantıklı ve en hızlı karayolu güzergahı olan Slovakya (Bratislava) ve Çekya'nın ikinci büyük şehri Brno üzerinden ilerleyen rota baz alındığında, Budapeşte - Prag kaç kilometre sorusunun yanıtı yaklaşık olarak 530 kilometredir.

Bu 530 kilometrelik mesafe, Avrupa'nın kalbinde, son derece gelişmiş otoyol ağları ve demiryolu hatları üzerinden kat edilen, konforlu bir yolculuğu ifade eder. Budapeşte - Prag kaç km planlaması yaparken, bu yolculuğun sadece iki şehri değil, aynı zamanda yol üzerinde en az üç farklı ülkenin (Macaristan, Slovakya, Çekya) coğrafyasını ve kültürünü görme fırsatı sunduğunu bilmek önemlidir.

BUDAPEŞTE - PRAG ARASI MESAFE NE KADAR? Özel araçla seyahat etmeyi planlayanlar için Budapeşte - Prag arası mesafe ne kadar sorusu, takip edilecek olan bu üç ülkeyi kapsayan otoyol güzergahının detaylarını da içerir. Bu rota, Orta Avrupa'nın en keyifli "road trip" (yol gezisi) seçeneklerinden biridir. Yolculuk, Budapeşte'den kuzeybatı yönüne, M1 otoyolu üzerinden başlar. Bu otoyol, Macaristan'ı Slovakya sınırına kadar taşır. Schengen Bölgesi içinde olunduğu için, Macaristan'dan Slovakya'ya geçişte herhangi bir sınır kontrolü veya duraklama yaşanmaz. Slovakya'ya girdikten sonra D2 otoyolu takip edilir. Bu yolculuğun en ilginç yanlarından biri, Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın bu güzergahın tam üzerinde yer almasıdır. Budapeşte'den yola çıktıktan sadece iki saat sonra, yol üzerinde bir başka Avrupa başkentinde mola verme fırsatı bulursunuz. BUDAPEŞTE - PRAG NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Budapeşte - Prag ne kadar sürede gidilir sorusunun cevabı, seçilen ulaşım aracına göre büyük farklılıklar gösterir. Bu güzergah, tren, otobüs ve özel aracın; uçağa karşı net bir üstünlük kurduğu klasik bir Avrupa rotasıdır.