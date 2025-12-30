BUDO’nun 30 Aralık bugünkü 8 seferi ile 1 Ocak'taki 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Marmara’da etkisini gösteren kuvvetli rüzgarla birlikte gemi ulaşımı da olumsuz etkilendi. Bu kapsamda vatandaşlar tarafından merak edilen “BUDO 30 Aralık 2025 ve 1 Ocak 2026 tarihinde hangi seferler iptal edildi?” sorularının cevabı haberimizde. İşte BUDO iptal olan seferler hakkında detaylar...