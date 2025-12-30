Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem BUDO’nun 8 seferi iptal oldu: BUDO 30 Aralık 2025 ve 1 Ocak 2026 iptal olan seferler hangisi?

        BUDO 8 seferi iptal etti! BUDO 30 Aralık 2025 bugün hangi seferler iptal edildi?

        Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Marmara bölgesinde etkili olan kuvvetli rüzgarın ardından güvenlik amacıyla 30 Aralık bugünkü 8 seferin ve 1 Ocak 2026 tarihindeki 2 seferin iptal edildiği duyuruldu. Peki iptal olan seferler hangisi, 1 Ocak seferleri iptal oldu mu? İşte BUDO iptal olan seferler haberimizde...

        Giriş: 30.12.2025 - 12:00 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:00
        BUDO’nun 30 Aralık bugünkü 8 seferi ile 1 Ocak'taki 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi. Marmara’da etkisini gösteren kuvvetli rüzgarla birlikte gemi ulaşımı da olumsuz etkilendi. Bu kapsamda vatandaşlar tarafından merak edilen “BUDO 30 Aralık 2025 ve 1 Ocak 2026 tarihinde hangi seferler iptal edildi?” sorularının cevabı haberimizde. İşte BUDO iptal olan seferler hakkında detaylar...

        BUDO SEFERLERİ OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

        Olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugünkü 8 seferi ile 1 Ocak'taki 2 seferinin iptal edildiği duyuruldu. Marmara’da etkisini gösteren kuvvetli rüzgar gemi ulaşımını olumsuz etkiledi.

        30 ARALIK 2025 BUDO İPTAL OLAN SEFERLER

        BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre,

        07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

        08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),

        09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),

        09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

        10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

        11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),

        11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas),

        12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

        1 OCAK 2026 BUDO İPTAL OLAN SEFERLER

        1 Ocak'ta yapılması planlanan saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve 08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu.

        BUDO İPTAL SEFER SORGULAMA EKRANI

        BUDO, iptal edilen seferleri anbean sitesinde paylaşıyor. BUDO tarafından iptal edilen seferleri öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

        BUDO İPTAL SEFER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
