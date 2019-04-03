Buğra Bahadırlı, ünlü sanatçı Billur Kalkavan ile bir süredir aşk yaşıyor. Aralarındaki yaş farkından dolayı ismi gündeme gelen Buğra Bahadırlı'nın kim olduğu ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İşte Buğra Bahadırlı'ya dair detaylar...

BUĞRA BAHADIRLI KİMDİR?

Buğra Bahadırlı, 8 Şubat 1984 tarihinde dünyaya geldi. Buğra Bahadırlı aslen Ankaralıdır. Ankara Anadolu Lisesi'de okuduktan sonra lisansını Atılım Üniversitesi endüstri mühendisliği bölümünde tamamladı. 2009 yılından bu yana Billur Kalkavan ile birlikte olan Buğra Bahadırlı, TRT 1’de yayınlanan Sakarya Fırat adlı dizide jandarma Er Hamza Gemalmaz rolü ile dikkatleri üzerine çekti.