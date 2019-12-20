Buğra Kazancı, Exatlon Challenge 2019 Türkiye yarışmasında yarışacak 18 isimden biri oldu. Youtube kanalında yayınlanacak olan Exatlon Challenge 2019 Türkiye yarışmasında yarışmacı kadrosunda yer almayı başaran ve beş yıldır YouTube'da oyun içerikli video üreten Buğra Kazancı’nın hayatına dair bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki Exatlon Challenge 2019 Türkiye yarışmacısı olan Buğra Kazancı kimdir? Buğra Kazancı nereli? Buğra kazancı kaç yaşında? Ünlü Youtuber hakkında merak edilen tüm detayları sizler için araştırdık ve derledik.

Buğra Kazancı Kimdir?

2 Mart 1996 tarihinde (23 yaşında) Trabzon’da doğan Buğra Kazancı balık burcudur. Ünlü Youtuber Buğra Kazancı üniversite eğitimini Avrasya Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünde tamamladıktan sonra oyun içerikleri bulunan MineCraft evi ve kendi kişisel kanalı olmak üzere iki adet Youtube kanalı kurarak bir fenomen haline gelmeyi başardı. 19 Mart 2014 tarihinde kurduğu Minecraft Evi ile sevilerek takip edilen Youtuber ses getiren başarısından dolayı TRT Haber'e de konuk olmuştu.

Exatlon Challenge 2019 Türkiye yarışmasıyla yeniden gündeme gelen Buğra Kazancı çocukken çok içine kapanık olduğunu ve çok sakin bir yapıya sahip olduğunu dile getirmiş ayrıca bu durumu babasının yanında çalışarak atlattığını belirtmiştir. Buğra Kazancı'nın oyun içerikleri bulunan MineCraft evi kanalı haricinde bir de kendi adını taşıyan kişisel Youtube kanalı bulunmaktadır.

Türkiye'nin Minecraft evi oyunu ile büyüyen nesil artık TV ve şov dünyasının da bir parçası haline geliyor. TV 8 kanalı sahibi Acun Ilıcalı’nın yeni yarışma programı olan ve dijital olarak yayınlanacak Exatlon Challenge 2019 Türkiye yarışmasında, yarışmacıları olarak Youtuber'ın 18 kişilik yarışmacı listesini açıkladığında bunu yeni neslin TV ve Show dünyasında olduğunu net bir şekilde görmüş olduk. Influencerlarla dolu olan listede yer alan isimlerden birisi olan Buğra Kazancı’yı aslında yaşı Kazancı'ya yakın olanlar onu Minecraft Evi Youtube kanalıyla çok yakından tanıyor.

Video paylaşım sitesi olan YouTube kanalında Minecraft Evi olarak tanıdığımız Buğra Kazancı da 2018 yılında Disney Channel'da "Buğra ile Neler Neler" adlı bir program da yapmıştı.

Sosyal paylaşım sitelerini aktif bir şekilde kullanan, Instagram'da 323 bin takipçisi ile paylaşımları ortalama 15 bin ve üzerinde beğeni alırken, Facebook'ta yaklaşık 132 bin, twitter'da 50 bin 600 takipçiye sahiptir. Ayrıca Buğra Kazancı yotube kanalında 54 binin üzerinde takipçisi bulunurken, Minecraft Evi isimli Youtube kanalında ise 2 milyon 90 bin takipçiye sahip ve her paylaşımı milyonlarca izleme ve beğenilme oranına sahip.

Buğra Kazancı, oyun içerikleri bulunan MineCraft evi haricinde bir de kendi adını taşıyan kişisel kanalı olmak üzere iki adet Youtube video paylaşım kanalı bulunmaktadır. MineCraft evi kanalında 2,900MN abonesi bulunuyor ve 642.577.444 görüntülenme sayısına sahip. Kendi ismini taşıyan Youtube hesabında ise 54,9K abonesi var. Görüntülenme sayısı ise 662.329. bunların dışında Buğra Kazancı’nın MineCraft Evi kullanıcı isimli bir de Twitch hesabı bulunmaktadır. Burada ki hesabında ise 18 bin Kişilik bir takipçi kitlesi var ve paylaşımları 202.592 görüntülenme almış.

Fenomen Youtuber Buğra Kazancı, son olarak Exatlon Challenge 2019 yarışmasında yarışmacı kadrosunda yer alarak adından bir kere daha söz ettirmeyi başardı. Özel yaşamı ile ilgili pek paylaşımda bulunmayan Buğra Kazancı şu an bekâr ve özel yaşamında bir sevgilisi bulunmamaktadır. Yarışmaya renkli kişili ile renk katacak olan Buğra Kazancı’ya başarılar diliyoruz.