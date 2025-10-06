Habertürk
        İstanbul'da planlı elektrik kesintileri devam ediyor. BEDAŞ, 7 Ekim Salı günü, 23 ilçede birçok mahalle ve sokakta bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle enerji kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesintilerin saatleri, yapılacak çalışmaların kapsamına göre bölgeler arasında değişiklik gösterecek. İşte, 7 Ekim 2025 Salı günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokakların listesi...

        Giriş: 06.10.2025 - 17:16 Güncelleme: 07.10.2025 - 00:18
        İstanbul’da planlı elektrik kesintileri sürüyor. BEDAŞ, 7 Ekim 2025 Salı günü birden fazla ilçede, bu ilçelere bağlı pek çok mahalle ve sokakta enerji kesintisi yapılacağını duyurdu. Bakım ve iyileştirme çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilecek kesintiler, bölgelere göre farklı saat aralıklarında uygulanacak. Bugün elektrik verilmeyecek ilçeler arasında şunlar yer alıyor;

        Arnavutköy

        Avcılar

        Bağcılar

        Bahçelievler

        Bakırköy

        Başakşehir

        Beşiktaş

        Beylikdüzü

        Beyoğlu

        Çatalca

        Esenler

        Esenyurt

        Eyüpsultan

        Fatih

        Gaziosmanpaşa

        Güngören

        Kağıthane

        Küçükçekmece

        Sarıyer

        Silivri

        Sultangazi

        Şişli

        Zeytinburnu

