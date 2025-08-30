Habertürk
Habertürk
        Bugün eczaneler açık mı? 30 Ağustos eczaneler çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

        Bugün eczaneler açık mı? 30 Ağustos eczaneler çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

        Eczane çalışma saatleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatili dolasıyla araştırılıyor. Resmi tatil günlerinde pek çok kurum çalışmıyor. 30 Ağustos tarihinde valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ve diğer kamu kurumları tüm gün kapalı olacak. Peki, bugün eczaneler açık mı? 30 Ağustos eczaneler çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

        Giriş: 30.08.2025 - 10:02 Güncelleme: 30.08.2025 - 10:02
        30 Ağustos Zafer Bayramı eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. 30 Ağustos cumartesi günü resmi tatil olarak kutlanıyor. Sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri 7-24 hizmet vermeye devam edecek. Peki, bugün eczaneler açık mı? 30 Ağustos eczaneler çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

        30 AĞUSTOS ECZANELER AÇIK MI?

        30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla cumartesi günü eczaneler kapalı olacak. Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır. Her ilde ve ilçede belirlenen nöbetçi eczaneler, 30 Ağustos günü normal mesai yapan eczaneler yerine hizmet sunacak.

        İhtiyaç duyan vatandaşlar, nöbetçi eczane listesine e-Devlet üzerinden, Türkiye Eczacılar Birliği’nin resmi internet sitesinden veya mobil uygulamalar üzerinden kolayca ulaşabiliyor.

        NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

