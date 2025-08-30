30 Ağustos Zafer Bayramı eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. 30 Ağustos cumartesi günü resmi tatil olarak kutlanıyor. Sağlık hizmeti veren aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri 7-24 hizmet vermeye devam edecek. Peki, bugün eczaneler açık mı? 30 Ağustos eczaneler çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık?