‘Bugün Güzel’ filminin okuma provası gerçekleştirildi

‘Bugün Güzel’ hayatın acı ve tatlı gerçeklerinin üstesinden aşk, dostluk ve neşe ile nasıl gelinebileceğini sıcak bir hikâyeyle sinema salonlarına getirecek. Zorluklara karşı farklı bakış açılarının hayatı yaşama biçimini nasıl etkileyeceğini mizahi bir dille ele alan film ‘devam etme gücü’ aşılayan hikâyesini seyircilerin beğenisine sunacak.

Başrollerini; Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan, İbrahim Selim ve Neslihan Arslan’in paylaştığı filmin kadrosunda; Buçe Buse Kahraman, Derya Alabora, Şerif Erol, Nebil Sayın, Ege Aydan, Gamze Topuz, Emre Aslan yer alıyor.

Film ekibi geçtiğimiz gün gerçekleşen okuma provasında bir araya geldi. Kahkahaların eksik olmadığı provada oyuncular birlikte objektiflere poz verdi.

Oğuzhan Koç filmde sağlıklı yaşam önerileri sunan ‘Ali’ isimli idealist bir uzmana hayat verirken Ayça Ayşin Turan hayatı neşe ile yaşayan ‘Güneş’ hemşireyi canlandıracak.