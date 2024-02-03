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        Haberler Spor Futbol Bugün hangi maçlar var? Bu akşam (3 Şubat Cumartesi) kimin, hangi takımın maçı var? - Futbol Haberleri

        Bugün hangi maçlar var? İşte 3 Şubat maç programı

        "Bugün hangi maçlar var?" futbolseverler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu maç programı açısından oldukça yoğun geçiyor. Sizler için bugün oynanacak tüm maçları derledik. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, 3 Şubat Cumartesi (bugün) maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2024 - 14:54 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:54
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        Bugün hangi maçlar var? 3 Şubat Cumartesi... Futbolseverler tarafından Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi maçları merak ediliyor. İşte, 3 Şubat Cumartesi bugünkü maçların tam listesi...

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        BUGÜN (3 ŞUBAT CUMARTESİ) HANGİ MAÇLAR VAR?

        16.00 Başakşehir - İstanbulspor

        19.00 Gaziantep FK - Kayserispor

        19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe

        13.30 Keçiörengücü - Boluspor

        13.30 Ümraniyespor - Bodrum FK

        16.00 Kocaelispor - Adanaspor

        19.00 Göztepe - Altay

        15.30 Everton - Tottenham

        3

        18.00 Brighton - Crystal Palace

        18.00 Burnley - Fulham

        18.00 Newcastle United - Luton Town

        20.30 Sheffield United - Aston Villa

        16.00 Valencia - Almeria

        18.15 Granada - Las Palmas

        20.30 Alaves - Barcelona

        23.00 Girona - Real Sociedad

        17:00 Empoli - Genoa

        4

        17.00 Udinese - Monza

        20.00 Frosinone - Milan

        22.45 Bologna - Sassuolo

        19.00 Rennes - Montpellier

        23.00 Nantes - Lens

        17.30 Bayern Münih - M'gladbach

        17.30 Freiburg - Stuttgart

        17.30 Mainz 05 - Werder Bremen

        17.30 Bochum - Augsburg

        17.30 Darmstadt 98 - Bayer Leverkusen

        17.30 Köln - E. Frankfurt

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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