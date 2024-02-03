Bugün hangi maçlar var? İşte 3 Şubat maç programı
"Bugün hangi maçlar var?" futbolseverler tarafından araştırılıyor. Hafta sonu maç programı açısından oldukça yoğun geçiyor. Sizler için bugün oynanacak tüm maçları derledik. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte, 3 Şubat Cumartesi (bugün) maç programı...
Bugün hangi maçlar var? 3 Şubat Cumartesi... Futbolseverler tarafından Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi maçları merak ediliyor. İşte, 3 Şubat Cumartesi bugünkü maçların tam listesi...
BUGÜN (3 ŞUBAT CUMARTESİ) HANGİ MAÇLAR VAR?
16.00 Başakşehir - İstanbulspor
19.00 Gaziantep FK - Kayserispor
19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe
13.30 Keçiörengücü - Boluspor
13.30 Ümraniyespor - Bodrum FK
16.00 Kocaelispor - Adanaspor
19.00 Göztepe - Altay
15.30 Everton - Tottenham
18.00 Brighton - Crystal Palace
18.00 Burnley - Fulham
18.00 Newcastle United - Luton Town
20.30 Sheffield United - Aston Villa
16.00 Valencia - Almeria
18.15 Granada - Las Palmas
20.30 Alaves - Barcelona
23.00 Girona - Real Sociedad
17:00 Empoli - Genoa
17.00 Udinese - Monza
20.00 Frosinone - Milan
22.45 Bologna - Sassuolo
19.00 Rennes - Montpellier
23.00 Nantes - Lens
17.30 Bayern Münih - M'gladbach
17.30 Freiburg - Stuttgart
17.30 Mainz 05 - Werder Bremen
17.30 Bochum - Augsburg
17.30 Darmstadt 98 - Bayer Leverkusen
17.30 Köln - E. Frankfurt