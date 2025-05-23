Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 23 Mayıs Cuma günün maç fikstürü
Bu akşam oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple 23 Mayıs Cuma günün maç fikstürü inceleniyor. Bu akşam Trendyol 1. Lig, La Liga, Serie A, Almanya Bundesliga 2, Belçika Pro League, Danimarka 1. Ligi, Azerbaycan Premier Ligi, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası, Dünya Halı Saha Şampiyonası, Avrupa Plaj Futbolu Ligi ve Arjantin Kupası'nda kritik karşılaşmalar oynanacak. Futbolun yanı sıra bugün oynanacak basketbol ve voleybol mücadeleleri de araştırılanlar arasında. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 23 Mayıs 2025 Bugünkü maçlar listesi...
23 Mayıs Cuma günün maç fikstürü belli oldu. Bu akşam yerli ve yabancı liglerde kritik karşılaşmalar oynanacak. Trendyol 1. Lig’de play-off ikinci tur rövanşında Bandırmaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. 1. Lig’in yanı sıra, La Liga, Serie A ve Bundesliga 2 gibi önemli liglerin maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler ‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 23 Mayıs 2025 Cuma günün maçları...
23 MAYIS 2025 MAÇ FİKSTÜRÜ: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
1. Lig Yükselme Play Off 2.Tur
16:00 Bandırmaspor - Boluspor (TRT Spor)
La Liga
22:00 Real Betis - Valencia
Serie A
21:45 Como - Inter
21:45 Napoli - Cagliari
Almanya Bundesliga 2
21:30 Saarbrucken FC - Braunschweig
Belçika Pro League
21:45 Cercle Brugge - Patro Eisden
Danimarka 1. Ligi
20:00 Fredericia - Kolding
20:00 Hvidovre IF - AC Horsens
20:00 Odense - Esbjerg
Azerbaycan Premier Ligi
18:30 Sebail - Sumqayıt
UEFA U17 Avrupa Şampiyonası
19:00 Belçika - Çekya
21:30 İtalya - İngiltere