23 Mayıs Cuma günün maç fikstürü belli oldu. Bu akşam yerli ve yabancı liglerde kritik karşılaşmalar oynanacak. Trendyol 1. Lig’de play-off ikinci tur rövanşında Bandırmaspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. 1. Lig’in yanı sıra, La Liga, Serie A ve Bundesliga 2 gibi önemli liglerin maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler ‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 23 Mayıs 2025 Cuma günün maçları...