Futbolda hafta içi kupa maçları bu akşam devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk haftanın ikinci gününde birbirinden çarpıcı maçlar ekranlara gelecek. Liverpool, Bayern Münih ve Barcelona gibi devlerin sahaya çıkacağı gecede yayınlanacak maçların programını bir araya getirdik...