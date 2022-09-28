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Bugün hangi maçlar var ve hangi maç hangi kanalda 28 Eylül Çarşamba 2022?

Futbolda milli maçların ardından yerel ligler için geri sayım başladı. Hafta sonu oynanacak zorlu maçlar öncesi bugün kupada birbirinden çarpıcı karşılaşmalar oynanacak. Peki, 28 Eylül Çarşamba günü itibariyle bugün hangi karşılaşmalar izleyicilerin karşısına çıkacak? İşte, ayrıntılar...

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  • Bugün hangi maçlar var ve hangi maç hangi kanalda 28 Eylül Çarşamba 2022? Bugün kimin maçı var?

    Futbolda gözler bugünün maçlarına çevrildi. Yeni hafta öncesi Türkiye Kupası heyecanı bugün 2. tur mücadeleleriyle devam ediyor. Konuyla ilgili olarak bugün oynanacak ve canlı olarak yayınlanacak karşılaşmların programını bir araya getirdik!
  • Bugün hangi maçlar var ve hangi maç hangi kanalda 28 Eylül Çarşamba 2022? Bugün kimin maçı var?

    FUTBOLDA GÜNÜN PROGRAMI (28 EYLÜL 2022)

    TÜRKİYE KUPASI

    13:00 Kastamonuspor - Nevşehir Bld. (A Spor)

    14:00 Pazarspor - M.Fosfatspor
  • Bugün hangi maçlar var ve hangi maç hangi kanalda 28 Eylül Çarşamba 2022? Bugün kimin maçı var?

    14:00 Adıyaman FK - Bartınspor

    14:30 Kırşehir Bld. - Kilis Bld.

    14:30 Serik Bld. - 1954 Kelkit

    14:30 Niğde Anadolu - Yomraspor
  • Bugün hangi maçlar var ve hangi maç hangi kanalda 28 Eylül Çarşamba 2022? Bugün kimin maçı var?

    14:30 Ankara Demir - Karaman FK

    14:30 1922 Konyaspor - Karaköprü Bld.

    14:30 Eitmesgut Bld. - Yalovaspor

    15:00 Kırklarelispor - Siirt İÖİ (A Spor)
  • Bugün hangi maçlar var ve hangi maç hangi kanalda 28 Eylül Çarşamba 2022? Bugün kimin maçı var?

    15.00 Sarıyer - Tepecikspor

    15:00 Çatalcaspor - Sapanca

    15:00 Nazilli Bld. - Şile Yıldız

    15:00 E.Velimeşe - E.Karakoçan FK
  • Bugün hangi maçlar var ve hangi maç hangi kanalda 28 Eylül Çarşamba 2022? Bugün kimin maçı var?

    15:00 Uşakspor - Arguvanspor

    15:00 Afyonspor - Eynesil Bld.

    15:00 Kuşadaspor - Bulvarspor

    17.30 Şanlıurfaspor - Karşıyaka (A Spor)

    20:00 Bursaspor - Boyabat 1868 (A Spor)

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