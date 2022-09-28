Futbolda gözler bugünün maçlarına çevrildi. Yeni hafta öncesi Türkiye Kupası heyecanı bugün 2. tur mücadeleleriyle devam ediyor. Konuyla ilgili olarak bugün oynanacak ve canlı olarak yayınlanacak karşılaşmların programını bir araya getirdik!