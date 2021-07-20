Bayramın birinci günü yani 20 Temmuz Salı günü, bugün ülkemizde önemli bir yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BAYRAMIN DİĞER GÜNLERİ

Bayramın ikinci ve üçüncü günleri (21-22/07/2021 Çarşamba ve Perşembe) Marmara ve Karadeniz Bölgeleri’nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve güney bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Bayramın dördüncü günü (23/07/2021 Cuma) Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Halen ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 8 °C üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde artışını sürdürerek mevsim normallerinin 10 ilâ 12 °C üzerine çıkması, hafta ortasından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde azalması bekleniyor.

ANKARAİ İZMİR VE İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

Kurban Bayramı süresince en yüksek hava sıcaklıklarının; İstanbul’da 31-34 °C, Ankara’da 36-40 °C, İzmir’de 32-36 °C, Antalya’da 33-36 °C, Samsun’da 29-31 °C, Erzurum’da 30-34 °C, Diyarbakır’da 40-43 °C civarında olacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.