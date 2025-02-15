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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 15 Şubat 2025 Cumartesi Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Bugün hava nasıl olacak? 15 Şubat Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 Şubat Cumartesi günü hava durumu raporunu kendi sitesi üzerinden erişime sundu. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; hava sıcaklığının, iç kesimlerde ve Karadeniz kıyılarının 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 15 Şubat 2025 Cumartesi Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 01:04 Güncelleme: 15.02.2025 - 01:04
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        Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava raporu sonucunda yanıt buldu. Hafta sonunun gelişiyle birlikte ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Ege, Marmara ile Orta ve Batı Karadeniz yağışlı geçecek. Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 15 Şubat 2025 Cumartesi MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Doğu bölgelerinde mevsim normalleri altında iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının Salı günü kuzey kesimlerden başlamak üzere hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege, Batı Karadeniz Kıyıları ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        UYARILAR

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        İSTANBUL 7°C, 11°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        İZMİR 7°C, 17°C

        Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ANKARA -3°C, 11°C

        Parçalı bulutlu

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