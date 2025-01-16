Bugün hava nasıl olacak? 16 Ocak Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ocak Perşembe günü hava durumu raporunu kendi sitesi üzerinden erişime sundu. Perşembe günü itibarıyla hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 16 Ocak 2025 Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...
Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava raporu sonucunda yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, 16 Ocak Perşembe günü yurdun batı kesiminde yağmurlu ve bulutlu, İç Anadolu Bölgesi'nde karla karışık, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor. İşte 16 Ocak 2025 Perşembe MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu(Karaman hariç), Karadeniz ile Kırıklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevreleri ile Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Sakarya çevreleri, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağmur, 700 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu