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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 21 Mart Cuma Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 21 Mart Cuma İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Mart ayında 20 gün geride kalırken yurt genelinde kar yağışı etkili oldu. Soğuk hava dalgasının etkisini arttırdığı kentler beyaza bürünürken hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düştü. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 21 Mart Cuma Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 00:49 Güncelleme: 21.03.2025 - 00:49
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahminlerine göre; İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok kentte kar yağışı beklenirken, Marmara Bölgesi, Karadeniz kıyıları ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin yağışlı olması bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte Meteoroloji ile 21 Mart Cuma İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Balıkesir, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        UYARILAR

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Giresun, Kars, Erzurum, Tunceli, Muş, Bingöl, Elazığ, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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        ZİRAİ DON UYARISI: Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden; Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımız başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı tedbirli olunmalı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminleri dikkatle takip edilmelidir.

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