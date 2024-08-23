Hava sıcaklıları düşüyor! Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye genelinde sıcaklar düşüyor. Sıcak hava yerini serin havalara bırakıyor. Yurdun bazı bölümleri yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: İç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 23 Ağustos 2024 İstanbul, İzmir, Ankara MGM ile Türkiye geneli hava durumu tahminleri...
Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama sonucunda yanıt buldu. Sıcaklıklarda önemli değişiklik beklenmezken, iç kesimlerde sağanak yağışın etkili olması beklenen bölgeler için su baskınlarına karşı tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu. İşte 23 Ağustos 2024 MGM Türkiye geneli hava durumu raporu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde, Karaman, Ordu ve Ardahan çevreleri ile Samsun’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Ardahan çevreleri ile yarın öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey, Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, bu akşam ilk saatlerde Ardahan çevreleri ile yarın öğle saatlerinde Afyonkarahisar, Göller Yöresi, Çankırı çevreleri ile Ankara’nın kuzey, Konya’nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 20°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 17°C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 25°C, 38°C
Az bulutlu
MUĞLA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Göller Yöresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 26°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 26°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 18°C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile Aksaray, Niğde ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 21°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 17°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 24°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 25°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 14°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 20°C, 37°C
Az bulutlu
VAN 14°C, 29°C
Az bulutlu
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren güneyi 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.