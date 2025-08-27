Habertürk
Habertürk
        Bugün hava nasıl olacak? 27 Ağustos Çarşamba Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Bugün hava nasıl olacak? 27 Ağustos Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri

        Ağustos ayında son günlere girilirken sıcaklıklar mevsim normallerine geriledi. Yaz boyunca mevsim normallerinin üzerinden seyreden sıcaklıklar, yurt genelinde oluşan kuraklık nedeniyle barajlar kritik seviyenin altına geriledi. Türkiye genelinde birkaç il dışında yağış bekleniyor. Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte 27 Ağustos 2025 Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...

        Giriş: 27.08.2025 - 00:22 Güncelleme: 27.08.2025 - 00:22
        1

        Bugün hava nasıl olacak sorusu, Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Hava sıcaklığının, ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İşte 27 Ağustos Çarşamba Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu raporu...

        2

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Trabzon ve Rize çevreleri ile Denizli'nin güney kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Batı Akdeniz’in Toroslar kesimi, Hatay kıyıları, Giresun'un iç kesimleri ve Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        3

        RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        4

        İSTANBUL 21°C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR 21°C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANKARA 15°C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        5
