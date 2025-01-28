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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün hava nasıl olacak? 28 Ocak 2025 Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Bugün hava nasıl olacak? 28 Ocak Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Ocak Salı günü hava durumu raporunu kendi sitesi üzerinden erişime sundu. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi sürüyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 28 Ocak 2025 Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahmini...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 01:08 Güncelleme: 28.01.2025 - 01:08
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        Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava raporu sonucunda yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, 28 Ocak Salı günü yurt genelinde yağış beklenmezken, Ege ve İç Anadolu Bölgesi'nde puslu havanın hakim olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 28 Ocak 2025 Perşembe MGM ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu...

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        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        3

        İSTANBUL 5°C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        4

        İZMİR 7°C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        5

        ANKARA 1°C, 7°C

        Parçalı ve az bulutlu

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