Bugün hava nasıl olacak? 3 Ekim Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günün hava durumuna ilişkin raporunu yayımladı. Yurdun batı bölgelerinde sağanak yağış hakim olurken, Orta ve Doğu Anadolu Bölgesi ise açık, parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" 3 Ekim 2025 Cuma Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu raporu...
Eylül ayının gelişiyle birlikte yurt genelinde sıcaklıklar düşmeye başladı. Yurt genelinde kurak geçen yazın ardından barajlarda su seviyesi kritik seviyeye geriledi. Baraj seviyesinin azaldığı illerde su kesintileri uygulanırken, sağanak yağış bazı bölgelerde etkili olmaya başladı. Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte 3 Ekim 2025 Cuma Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu tahminleri..
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege'nin güneyi ve Batı Akdeniz'in batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam (02.10.2025) saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak Marmara'nın batısı (Edirne, Çanakkale illeri ile Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ'ın batısı), Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli'nin güney ve batısı) kuvvetli (21-60 kg/m2), Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Kuvvetli güneyli rüzgar ve fırtına (40-60 km/sa yer yer hamleli 70km/sa) ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL 18°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA 10°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı