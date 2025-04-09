Bugün hava nasıl olacak? 9 Nisan Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri
Nisan ayının gelişiyle birlikte Türkiye geneli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel hava durumuna ilişkin, "Türkiye mevsim normallerinden 8 ila 12°C daha soğuk, şubat ayı sonundaki gibi bir kış havası yaşıyor" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda soğuk ve yağışlı havanın ne kadar süreceği, İstanbul'a kar yağıp yapmayacağı merak konusu oldu. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" 9 Nisan Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
Bugün hava nasıl olacak sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu. Ankara’da 9 Nisan Çarşamba günü yağmur, 11 Nisan Cuma ise kar yağışı bekleniyor. İşte 9 Nisan Çarşamba Meteoroloji ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve doğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI (İç Anadolu): Yapılan son değerlendirmelere göre: İç Anadolu'nun doğusunda, Çarşamba öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak olan yağışların; Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönerek Perşembe (10.04.2025) günü sabah saatlerine kadar Niğde il geneli ile Kayseri ve Sivas'ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli kar (5-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI (Doğu Karadeniz): Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, Çarşamba sabah saatlerinden sonra Ordu ile geneli ile Tokat'ın kuzey ve doğusu, öğleden sonra Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzeyi ve Artvin'in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı şeridinde yerel kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (5-20 yer yer 20 cm üzeri) şeklinde beklenen yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklen yerlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile , İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.