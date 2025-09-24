Bugün hava nasıl olacak? 25 Eylül Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu
Eylül ayında son haftaya girilirken, sıcaklıklar sıcaklıklar yurt genelinde düşmeye başladı. Marmara'da sıcaklıklar perşembe gününde itibaren 10 derece birden düşecek. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, "Perşembe günü itibariyle Marmara Bölgesi'nde yağış olma ihtimali var." dedi. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 25 Eylül 2025 Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu raporu ile yanıt buldu.Türkiye'de sıcaklık ortalamalarında haziranda 1.2, temmuzda 1.9, ağustosta 1.4 derece artış yaşandığını belirten Demirhan, bu aylarda yağışlarda da azalma yaşandığını kaydetti. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 25 Eylül Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Trabzon, Rize çevreleri ve Artvin kıyılarının yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.