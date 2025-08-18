İZBAN NEDEN KAPALI?

Hükümetin 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde memur ve memur emeklilerine sunduğu zam önerisi, memur konfederasyonları tarafından yetersiz bulunarak reddedildi.

Teklifte 2026 için ilk altı ayda %10, ikinci altı ayda %6, 2027 için ise her iki altı ayda %4 zam öngörülüyordu. Ayrıca ikinci toplantıda taban aylığa 1.000 TL’lik artış önerisi de konfederasyonlarca kabul görmedi.

Bunun üzerine Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK, 18 Ağustos 2025 Pazartesi (bugün) iş bırakma eylemi yapma ve protesto etkinlikleri düzenleme kararı aldı.

İZBAN’dan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde memurların gerçekleştireceği iş bırakma eylemi nedeniyle İZBAN seferleri iptal edildi.