Futbolda hafta içi mesaisi bu akşam devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 5. hafta maçlarının yapılacağı günde oldukça çarpıcı karşılaşmalar izleyiciler buluşacak. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen bugün hangi maçlar var ve kimin maçı var sorularının cevaplarını bir araya getirdik...