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Bugün maç var mı, kimin maçı var 21 Eylül 2022 Çarşamba?

Futbolda heyecan Uluslar Ligi ile devam ediyor. Kulüpler düzeyinde yerel liglere ara verilen haftada hangi milli maçların oynanacağı ise merak konusu olmuş durumda. Peki, bu akşam var mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

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  • Bugün maç var mı, kimin maçı var 21 Eylül 2022 Çarşamba? Bugün hangi maçlar var ve saat kaçta?

    Futbolda yerel liglere ara verilmesi nedeniyle maç programları da merak konusu oldu. Yurt genelindeki binlerce futbolsever, bugün hangi maçların oynanacağına ilişkin aramalar yapıyor. Peki, 21 Eylül 2022 Çarşamba günü itibariyle Avrupa futbolunda maç var mı? 
  • Bugün maç var mı, kimin maçı var 21 Eylül 2022 Çarşamba? Bugün hangi maçlar var ve saat kaçta?

    BUGÜN MAÇ VAR MI 21 EYLÜL 2022?

    Avrupa futbolunda bu akşam tek maç oynanacak. Gecenin tek maçında Uluslar Ligi B Ligi 1. Grubu'nda İskoçya, sahasında Ukrayna'yı ağırlayacak.

    Mücadele 21:45'de S Sport 2'de izleyici ile buluşacak.
  • Bugün maç var mı, kimin maçı var 21 Eylül 2022 Çarşamba? Bugün hangi maçlar var ve saat kaçta?

    MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

    2022-23 sezonunun ilk milli arası 19 Eylül günü başladı. Milli maç arası 27 Eylül'de son bulacak.

    SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Süper Lig'de ise maçlar 1 Ekim'de Kasımpaşa - Gaziantep FK mücadelesi ile başlıyor.
  • Bugün maç var mı, kimin maçı var 21 Eylül 2022 Çarşamba? Bugün hangi maçlar var ve saat kaçta?

    MİLLİ MAÇ PROGRAMI 

    22 Eylül Perşembe günü saat 21.45 Türkiye - Lüksemburg (Başakşehir Fatih Terim Stadı)

    25 Eylül Pazar günü saat 21:45 Faroe Adaları - Türkiye (Torsvollur Stadı)

    Her iki karşılaşmada TRT 1'den naklen yayımlanacak.

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