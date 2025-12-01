"İnsan hakları, Türk milletinin temel değerlerinden biridir. Her bir bireyin eşit, özgür ve onurlu bir yaşam hakkına saygı göstermeliyiz. Dünya insan hakları günü kutlu olsun."

"İnsan hakları, çeşitliliğin ve özgürlüğün gücünü kutlamaktır! Birlikte daha güçlüyüz."

"Her bireyin özgürlük, eşitlik ve barış içinde yaşaması için Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun."

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle, tüm insanların doğuştan eşit haklara sahip olduğunu ve bu hakların korunması gerektiğini hatırlatıyor; insan haklarının evrensel bir değer olarak her birey için geçerli olmasını temenni ediyoruz.