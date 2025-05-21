Türkiye'de 1991 yılından bu yana 21-28 Mayıs tarihleri Süt Haftası olarak kutlanmaktadır. 1956’dan 2001 yılına kadar tüm dünyada 21 Mayıs'ta kutlanan Dünya Süt Günü, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile IDF tarafından 2001 yılında 1 Haziran tarihine alınmıştır. Peki, Bugün ne günü, 21 Mayıs ne günü? İşte detaylar...