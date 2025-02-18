Bugün okullar tatil mi? 18 Şubat Salı günü okul var mı, ders olacak mı, kar tatili olan iller hangisi?

"SICAKLIK İSTANBUL'DA EKSİ 4-5 DERECELERE İNECEK"

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Geçtiğimiz haftalarda gelen bir kar yağışı vardı ama İstanbul'un beklediği kar yağışı olmadı, zeminde çok tutmadı. Daha çok havada gözüktü. Sistem çok sert değildi o yağışta, zeminde çok tutmadığı için İstanbulluları çok mutlu etmedi, İstanbul ve çevresini diyelim. Burada tabii ki en önemli nokta; deniz suyu sıcaklıkları ve şehir ısı adası etkisi. Şehir ısı adası etkisi, bu gelen soğuk havanın sıcaklığını biraz daha düşürüyor. Deniz suyu da 9-10 dereceler civarındaydı. Bu da yine gelen o serin havanın etkisini biraz daha yavaşlatıyordu. Ama bu sefer deniz suyu sıcaklıkları 8 derecelere kadar indi.