Bugün okullar tatil mi? 18 Şubat Salı günü okul var mı, ders olacak mı, kar tatili olan iller hangisi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu ve kar yağışı uyarılarının ardından okullarda kar tatili bekleyişi yaşandı. 18 Şubat Salı günü kar tatili olan il ve ilçeleri merak eden öğrenciler bugün okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara gibi birçok ilde etkisini göstermeye başlayan yağışlara tedbiren eğitime kar tatili molası veriliyor. Peki Bugün okullar tatil mi? 18 Şubat Salı günü okul var mı, ders olacak mı, kar tatili olan iller hangisi?
Bugün okullar tatil mi sorusunun yanıtı bazı illerimizdeki kar yağışının etkisini göstermeye başlaması sebebiyle araştırılıyor. Konuyla ilgili ilk açıklama İstanbul Valiliği tarafından yapılırken beklenen yoğun kar yağışına tedbiren gerek eğitimde gerekse kamu kurumlarında kar tatili olduğu ifade edildi. Bu noktada ise "Bugün okullar tatil mi, hangi illerde kar tatili var?" şeklindeki sorular yanıt aramaya devam ediyor. İllerin Valilikleri konuyla ilgili kararlarını duyurmaya başladı. Kar tatili olan iller veli ve öğrenciler tarafınca inceleniyor. Peki, 18 Şubat 2025 bugün okullar tatil mi, ders var mı yok mu? İşte son dakika açıklamalarının detayları...
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
18 Şubat Salı gününe ilişkin kar yağışının etkili olduğu illerde valilikler, okulların tatil edildiğini duyurdu. İşte kar tatili olan iller ve ilçeler:
KASTAMONU
Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kent merkezi ile 8 ilçede taşımalı, 3 ilçede ise tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.
Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
Olumsuz hava şartları nedeniyle Küre, Doğanyurt ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, kent merkezi ile İnebolu, Ağlı, Abana, Bozkurt, Devrekani, Şenpazar, Çatalzeytin ve Seydiler ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
SİNOP
Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde taşımalı eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Önleyici tedbir olarak kent ve ilçelerde 18 Şubat Salı günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamilelerin de bugün idari izinli sayılacakları kaydedildi.
SAMSUN
Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.
Alaçam, Atakum, Bafra, Canik, İlkadım ile Tekkeköy ilçelerinde de taşımalı eğitim yapılmayacağı bildirildi.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir gelişme olması durumunda haberimizi güncelleyeceğiz.
"SICAKLIK İSTANBUL'DA EKSİ 4-5 DERECELERE İNECEK"
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Geçtiğimiz haftalarda gelen bir kar yağışı vardı ama İstanbul'un beklediği kar yağışı olmadı, zeminde çok tutmadı. Daha çok havada gözüktü. Sistem çok sert değildi o yağışta, zeminde çok tutmadığı için İstanbulluları çok mutlu etmedi, İstanbul ve çevresini diyelim. Burada tabii ki en önemli nokta; deniz suyu sıcaklıkları ve şehir ısı adası etkisi. Şehir ısı adası etkisi, bu gelen soğuk havanın sıcaklığını biraz daha düşürüyor. Deniz suyu da 9-10 dereceler civarındaydı. Bu da yine gelen o serin havanın etkisini biraz daha yavaşlatıyordu. Ama bu sefer deniz suyu sıcaklıkları 8 derecelere kadar indi.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz( Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Erzurum, Ardahan, Muş ve Bingöl çevreleri, Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta Karadeniz ile Yozgat, Sivas, Trabzon ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Karadeniz’in kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.