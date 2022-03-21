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Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Bugün kar tatili var mı?

Yoğun kar yağışı pek çok ilde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Peki, 21 Mart Bugün okullar tatil mi? İşte, tatil edilen iller...

  • 01
    Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022 bugün kar tatili var mı, Valiliklerden açıklama geldi mi?

    Geçtiğimiz haftalarda tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Kar yağışının yurda geri dönmesiyle birlikte bazı illerde ulaşımda aksaklık yaşanırken pek çok ilde eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu illerde yaşayan binlerce veli ve öğrenci "Bugün 21 Mart tatil mi?" sorusuna yanıt aradı. İşte, 21 Mart Pazartesi tatil olan iller....
  • 02
    Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022 bugün kar tatili var mı, Valiliklerden açıklama geldi mi?

    BOLU

    Bolu'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaokullar, liseler, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitimi merkezlerinde yarın eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu.

    Ümit, ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini bildirdi.
  • 03
    Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022 bugün kar tatili var mı, Valiliklerden açıklama geldi mi?

    DÜZCE

    Düzce'de kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi. Vali Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre bölgede beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle kent genelinde eğitim ve öğretime yarın bir gün ara verildiğini duyurdu.

    Atay ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini kaydetti.
  • 04
    Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022 bugün kar tatili var mı, Valiliklerden açıklama geldi mi?

    SAMSUN

    Samsun'un 15 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

    İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Canik, Çarşamba, Havza, Kavak, Ladik, Ondokuzmayıs, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent ilçelerinde 21 Mart Pazartesi günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi. Eğitime ara verilen okulların detaylı listesine samsun.meb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.
  • 05
    Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022 bugün kar tatili var mı, Valiliklerden açıklama geldi mi?

    ORDU 

    Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
  • 06
    Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022 bugün kar tatili var mı, Valiliklerden açıklama geldi mi?

    AMASYA

    Amasya’da kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

    Amasya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada 21 Mart 2022 Pazartesi günü yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 ( bir) gün ara verildiği duyuruldu.
  • 07
    Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022 bugün kar tatili var mı, Valiliklerden açıklama geldi mi?

    KASTAMONU

    Kastamonu'nun 10 ilçesinde daha kar nedeniyle eğitime ara verildi. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Azdavay, Ağlı, Çatalzeytin, Doğanyurt, Devrekani, İnebolu, Seydiler ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 21 Mart Pazartesi ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Cide ve İhsangazi ilçelerinde ise taşımalı eğitime de ara verildiği ifade edildi.

    Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Bozkurt, Şenpazar ve Küre ilçelerinde de eğitime bir gün ara verilmişti.
  • 08
    Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022 bugün kar tatili var mı, Valiliklerden açıklama geldi mi?

    GİRESUN

    Giresun'da 2 ilçede tüm, 9 ilçede de köy okullarında eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dereli ve Güce ilçelerinde tüm okullarda 21 Mart Pazartesi yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

    Açıklamada, merkez, Bulancak, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Keşap, Piraziz, Tirebolu ev Yağlıdere ilçesinde köy okullarının yarın tatil edildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.
  • 09
    Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022 bugün kar tatili var mı, Valiliklerden açıklama geldi mi?

    ARDAHAN 

    Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

    İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, kent genelinde devam eden yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi. Karın kent genelinde şiddetini arttırdığını belirten Bulut, "Bu yüzden il ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime yarın ara verdik." dedi.
  • 10
    Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022 bugün kar tatili var mı, Valiliklerden açıklama geldi mi?

    ZONGULDAK

    Zonguldak’ın Devrek, Gökçebey ilçelerinde ve Alaplı'nın Gümeli beldesinde Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

    Devrek, Gökçebey ve Alaplı'nın Gümeli beldesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın taşımalı eğitime bir gün ara verildi. İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam etmesi ve buzlanma nedeniyle 21 Mart Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
  • 11
    Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022 bugün kar tatili var mı, Valiliklerden açıklama geldi mi?

    KÜTAHYA

    Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

    Domaniç Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hava şartlarının olumsuz seyretmesi ve yollarda oluşan buzlanmanın risk doğuracağı öngörüsü üzerine ilçemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 21 Mart Pazartesi bir gün süre ile ara verilmiştir." denildi.
  • 12
    Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022 bugün kar tatili var mı, Valiliklerden açıklama geldi mi?

    SİİRT 

    Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime öğretime yarın ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde kar yağışının yoğun şekilde etkisini sürdürdüğü belirtildi.

    Bu kapsamda ilçe genelinde 21 Mart Pazartesi günü için eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
  • 13
    Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022 bugün kar tatili var mı, Valiliklerden açıklama geldi mi?

    ERZURUM

    Erzurumun Tortum, Pazaryolu ile İspir ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Kent genelinde etkili olan yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tortum, Pazaryolu ve İspir ilçelerinde okullar yarın tatil edildi. Ayrıca bu üç ilçedeki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.
  • 14
    Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022 bugün kar tatili var mı, Valiliklerden açıklama geldi mi?

    TOKAT

    Tokat'ta kar yağışı nedeni ile Reşadiye ilçesinde eğitim ve öğretime, 9 ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

    Tokat Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 21 Mart pazartesi günü yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek muhtemel riskler nedeniyle eğitim öğretim durumu değerlendirildi. Reşadiye ilçe genelinde 1 gün süre ile okullarda eğitim ve öğretime ara verildi. Tokat Merkez, Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Turhal, Yeşilyurt, Zile ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrencileri ile köy ve belde okulları öğrenci ve öğretmenleri için 1 gün süre ile ara verilmesi, diğer okullarda eğitim öğretime devam edilmesine karar alındı.

    İlçe/belde genelinde eğitim öğretime tamamen ara verilen yerde bulunan kamu kurumlarındaki engelli, hamile ve kronik hasta personel ise 1 gün idari izinli sayıldığı bildirildi.
  • 15
    Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022 bugün kar tatili var mı, Valiliklerden açıklama geldi mi?

    KARS

    Kars'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kardan dolayı tüm okulların yarın tatil edildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

    Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentteki 240 köye ulaşım sağlanamıyor.
  • 16
    Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022 bugün kar tatili var mı, Valiliklerden açıklama geldi mi?
  • 17
    Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022 bugün kar tatili var mı, Valiliklerden açıklama geldi mi?
  • 18
    Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022 bugün kar tatili var mı, Valiliklerden açıklama geldi mi?
  • 19
    Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022 bugün kar tatili var mı, Valiliklerden açıklama geldi mi?
  • 20
    Bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022 bugün kar tatili var mı, Valiliklerden açıklama geldi mi?

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