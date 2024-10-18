Malatya'da yaşanan ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrasında 16-17 Ekim tarihlerinde bazı illerde okullarda eğitime ara verildi. 18 Ekim Cuma günü okula gitmek durumunda olan öğrenci ve öğretmenler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi, valilikten açıklama geldi mi? İşte detaylar...