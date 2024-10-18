Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi, valilikten açıklama geldi mi?
Geçtiğimiz günlerde Malatya'nın Kale ilçesinde yaşanan 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilmişti. Çevre illerden de hissedilen depremde, valilikler 16 Ekim tarihinde Batman, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da okulların tatil edildiğini duyurmuştu. Bu kapsamda bugün okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi? İşte 18 Ekim 2024 Cuma okulların tatil olduğu iller...
Malatya'da yaşanan ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrasında 16-17 Ekim tarihlerinde bazı illerde okullarda eğitime ara verildi. 18 Ekim Cuma günü okula gitmek durumunda olan öğrenci ve öğretmenler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Bugün okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil edildi, valilikten açıklama geldi mi? İşte detaylar...
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 18 EKİM?
18 Ekim Cuma günü yani bugün okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilişkin valiliklerden bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
17 EKİM HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL İLAN EDİLDİ?
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından, Malatya'da 17 Ekim 2024 Perşembe günü itibarıyla 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.