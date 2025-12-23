Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların yayınlanacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda 23 Aralık 2025 TV yayın akışı mercek altına alındı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıkacak. Show TV’nin yeni dizisi Rüya Gibi 4. bölümüyle ekrana gelecekken, Ziraat Türkiye Kupası derbi heyecanı ise ATV’de yaşanacak. İşte, 23 Aralık Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...