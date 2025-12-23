Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Bugün televizyonda neler var? 23 Aralık 2025 Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? İşte kanal kanal 23 Aralık Salı TV yayın akışı listesi

        Bugün sabah, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple kanalların 23 Aralık 2025 TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Bu akşam Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Rüya Gibi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Beşiktaş maçı da canlı ve şifresiz olarak ekranlarda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 23 Aralık 2025 Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        Giriş: 23.12.2025 - 14:14 Güncelleme: 23.12.2025 - 14:14
        1

        Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların yayınlanacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda 23 Aralık 2025 TV yayın akışı mercek altına alındı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıkacak. Show TV’nin yeni dizisi Rüya Gibi 4. bölümüyle ekrana gelecekken, Ziraat Türkiye Kupası derbi heyecanı ise ATV’de yaşanacak. İşte, 23 Aralık Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        19.45 Kupa Günlüğü

        20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK

        22.50 Kuruluş Orhan

        01.30 Sonsuz Aşk

        03.30 Kardeşlerim

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        13.45 Gelinim Mutfakta

        16.45 Uzak Şehir

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Dokunmayın Şabanıma

        21.45 Dokunmayın Şabanıma

        23.45 Arka Sokaklar

        02.00 Siyah Beyaz Aşk

        04.00 Üç Kız Kardeş

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Bahar

        09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Rüya Gibi

        00.15 Veliaht

        02.45 Rüya Gibi

        04.30 Kızılcık Şerbeti

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Kiralık Aşk

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16.15 Söz

        19.00 Star Haber

        20.00 Yanlış Anlama

        22.15 Yanlış Anlama

        00.15 Sahipsizler

        02.30 Hanım Köylü

        03.30 Söz

        05.00 Kiralık Aşk

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.18 İstiklal Marşı

        05.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06.10 Kalk Gidelim

        09.20 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.25 Kasaba Doktoru

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

        00.00 Hayat Işığım

        02.20 Kasaba Doktoru

        04.45 Seksenler

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Kıskanmak

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Kıskanmak

        19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20.00 Kıskanmak

        00.00 Sahtekarlar

        02.15 Ben Leman

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.00 Tuzak

        07.15 Ebru İle 8'de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20.00 MasterChef Türkiye

        01.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03.30 Gel Konuşalım

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        İsrail Savunma Bakanı: Gazze'den tamamen çekilmeyeceğiz
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        3 tonu gerçek 20 tonu sahte! Bunu biz tüketecektik!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Ödedikleri borcu silah zoruyla geri aldılar!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Boşanma aşamasındaki çift cinayet kurbanı!
        Türkiye için 18 milyon kişi uyarısı! Son yılların en şiddetli salgını
        "Netanyahu yeni savaşlar için Trump'tan yeşil ışık bekliyor"
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Yüksek ücretliye yüksek emekli aylığı
        Olay yeri: İstanbul... Yıkım sırasında yıkımı yaşadı!
        Trump temsilci atadı, Danimarka tepki gösterdi
        Beynini bağışlayacaklar
        Şile Belediyesi'ne operasyon: 22 gözaltı
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
