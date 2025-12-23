Bugün televizyonda neler var? İşte kanal kanal 23 Aralık Salı TV yayın akışı listesi
Bugün sabah, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple kanalların 23 Aralık 2025 TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Bu akşam Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Rüya Gibi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Beşiktaş maçı da canlı ve şifresiz olarak ekranlarda olacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 23 Aralık 2025 Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...
Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların yayınlanacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda 23 Aralık 2025 TV yayın akışı mercek altına alındı. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıkacak. Show TV’nin yeni dizisi Rüya Gibi 4. bölümüyle ekrana gelecekken, Ziraat Türkiye Kupası derbi heyecanı ise ATV’de yaşanacak. İşte, 23 Aralık Salı ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
19.45 Kupa Günlüğü
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş ZTK
22.50 Kuruluş Orhan
01.30 Sonsuz Aşk
03.30 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Dokunmayın Şabanıma
21.45 Dokunmayın Şabanıma
23.45 Arka Sokaklar
02.00 Siyah Beyaz Aşk
04.00 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 Bahar
09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Rüya Gibi
00.15 Veliaht
02.45 Rüya Gibi
04.30 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Kiralık Aşk
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Yanlış Anlama
22.15 Yanlış Anlama
00.15 Sahipsizler
02.30 Hanım Köylü
03.30 Söz
05.00 Kiralık Aşk
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.18 İstiklal Marşı
05.20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.10 Kalk Gidelim
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Kasaba Doktoru
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.00 Hayat Işığım
02.20 Kasaba Doktoru
04.45 Seksenler
NOW YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Kıskanmak
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Kıskanmak
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Kıskanmak
00.00 Sahtekarlar
02.15 Ben Leman
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Tuzak
07.15 Ebru İle 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş’le Sence?
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye
01.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.30 Gel Konuşalım
