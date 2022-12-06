Televizyon ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler sorgulanıyor. Bu akşam Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 yayın akışında yer alan yapımları haberimizde derledik. İşte bu akşam TV'de neler var? sorusunun yanıtı ile ilgili detaylar...