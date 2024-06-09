GÜLEN GÖZLER

Yaşar Usta, (Münir Özkul) karısı Nezaket (Adile Naşit) ve beş yetişkin kızı ile yıllar önce köyün den İstanbul a göç eder, Yaşar usta, erkek çocuğu olur beklentisiyle tüm kızlarına erkek ismi vermiştir. Kalabalık ailesinin geçimini sağlamak için çok çalışmakta, cimriliği ve hilekarlığı ile zengin olmuş eski arkadaşı Yunus un inşaatları için doğramacılık yapmaktadır. Kızlarının gönül ilişkilerinin hareketliliğinden habersiz bir şekilde, onlara münasip kısmetler bulmak ister. Büyük kızı Fikret e (Ayşen Gruda) âşık olan Vecihi (Şener Şen) sürekli olarak kapısını aşındırsa da kızını ona vermemekte direnir. Hikmet ise evin alt katındaki çırakların gözdesidir; bütün vaktini onlara oyunlar oynayarak geçirir. En düşkün olduğu kızı İsmet (Müjde Ar) Yunus un oğlu Temel (Mahmut Hekimoğlu) ile evlenir.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 - Kızılcık Şerbeti

10:00 - Pazar Süprizi

13:00 - Canım Kardeşim (Yerli Sinema)

14:45 - Kızılcık Şerbeti

18:25 - Hafta Sonu Ana Haber

20:00 - Gülen Gözler (Yerli Sinema)

22:15 - Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)

23:45 - Şekerpare (Yerli Sinema)

03:00 - Sandık Kokusu