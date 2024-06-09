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        Haberler Bilgi Bugün TV'de ne var? İşte, 9 Haziran Pazar televizyon yayın akışı! Gülen Gözler, Çok Güzel Hareketler, Aşk-ı Memnu, Survivor

        Bugün TV'de ne var? İşte, 9 Haziran Pazar televizyon yayın akışı!

        Hafta sonu ekranları başında keyifli anlar geçirmek isteyenler için TV kuşağında birbirinden çeşitli yapımlar izleyicilerini bekliyor. Pazar akşamı çeşitli diziler ekrana gelirken Show TV ekranlarında Gülen Gözler gibi yerli filmler de ekranlardaki yerini alacak. İşte, 9 Haziran Pazar günü televizyon yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 10:16 Güncelleme: 09.06.2024 - 10:16
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        GÜLEN GÖZLER

        Yaşar Usta, (Münir Özkul) karısı Nezaket (Adile Naşit) ve beş yetişkin kızı ile yıllar önce köyün den İstanbul a göç eder, Yaşar usta, erkek çocuğu olur beklentisiyle tüm kızlarına erkek ismi vermiştir. Kalabalık ailesinin geçimini sağlamak için çok çalışmakta, cimriliği ve hilekarlığı ile zengin olmuş eski arkadaşı Yunus un inşaatları için doğramacılık yapmaktadır. Kızlarının gönül ilişkilerinin hareketliliğinden habersiz bir şekilde, onlara münasip kısmetler bulmak ister. Büyük kızı Fikret e (Ayşen Gruda) âşık olan Vecihi (Şener Şen) sürekli olarak kapısını aşındırsa da kızını ona vermemekte direnir. Hikmet ise evin alt katındaki çırakların gözdesidir; bütün vaktini onlara oyunlar oynayarak geçirir. En düşkün olduğu kızı İsmet (Müjde Ar) Yunus un oğlu Temel (Mahmut Hekimoğlu) ile evlenir.

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - Kızılcık Şerbeti

        10:00 - Pazar Süprizi

        13:00 - Canım Kardeşim (Yerli Sinema)

        14:45 - Kızılcık Şerbeti

        18:25 - Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 - Gülen Gözler (Yerli Sinema)

        22:15 - Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)

        23:45 - Şekerpare (Yerli Sinema)

        03:00 - Sandık Kokusu

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        KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

        Kim Milyoner Olmak ister bu akşam yeni bölümü ile 20:00'da ATV ekranlarında olacak.

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 - ATV'de Hafta Sonu

        10:00 - Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11:30 - Dizi TV

        12:20 - Kardeşlerim

        15:40 - Aldatmak

        20:00 - Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 - Sonsuz Aşk (Yerli Sinema)

        02:30 - Kuruluş Osman

        05:00 - Kalp Yarası

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        AŞK-I MEMNU

        Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri ile yeniden Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başladı. Dizi her Pazar saat 20:00'da izleyicisi ile buluşacak.

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Afili Aşk

        08:30 - Konuştukça

        09:45 - Magazin D Pazar

        12:45 - Evrim Akın ile Ev Gezmesi

        13:45 - Arda ile Omuz Omuza

        14:45 - Yalan

        18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 - Aşk-ı Memnu

        21:45 - Aşk-ı Memnu

        23:45 - Ip Man: Kung Fu Ustası (Yabancı Sinema)

        01:30 - Oğlum Osman (Yerli Sinema)

        03:00 - 5N1K

        04:00 - Tatlı İntikam

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        TEŞKİLAT

        "Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür… Ölmeden önce ölenlerin hikayesi..." Teşkilat, her Pazar günü 20.00'da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor.

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        04:38 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        04:40 - Beni Böyle Sev

        07.25 - Perihan Abla

        08.30 - Alparslan: Büyük Selçuklu

        11:45 - Enine Boyuna

        13:00 - Gönül Dağı

        16:10 - Mehmed: Fetihler Sultanı

        19:00 - Ana Haber

        20.00 - Teşkilat

        00:15 - 3'te 3

        01:30 - Mehmed: Fetihler Sultanı

        03:50 - Alparslan: Büyük Selçuklu

        06:00 - Biraz Kül Biraz Duman

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        SURVİVOR ALL STAR 2024

        TV8'de yayınlanan Survivor All Star bu akşam yeni bölümüyle saat 20.00'de ekranlarda olacak.

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:00 - Tuzak

        08:00 - Türkiye'nin Doktorları

        09:00 - Gençlik Rüzgarı

        14:15 - Prangalı Mahkum (Yabancı Sinema)

        16:30 - Çarkıfelek

        20:00 - Survivor All Star 2024

        00:15 - Survivor Ekstra

        01:30 - Çarkıfelek

        03:30 - Gençlik Rüzgarı

        04:15 - Gazete Magazin

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        TERS YÜZ

        Küçük Riley için hayat, babasının San Francisco'da yeni bir işe başlamasıyla baştan aşağıya değişir. Doğduğu yer geride bırakan Riley'i şimdi yeni bir ev, okul ve arkadaşlar beklemektedir. Peki içindeki duyguları ne söyler? Neşe, Korku, Öfke, Nefret ve Üzüntü... Riley'in zihninin içinde yaşayan duyguları, bu yeni hayata alışırken ufak bir kargaşaya neden olacaklardır. Neşe, Riley'nin en önemli duygusudur ve onu hep pozitif tutmaya çalışır ama diğer duygular bu yeni hayatına uyum sağlama konusunda biraz şaşkındır...

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 - Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 - Ekonomi Arası

        11:20 - Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi (Sezon Finali)

        13:00 - Yasak Elma

        16:15 - Hudutsuz Sevda

        19:00 - Now Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 - Ters Yüz (Yabancı Sinema)

        22:15 - Köy Düğünü

        00:30 - Kirli Sepeti

        02:45 - Yasak Elma

        04:45 - Yaz Şarkısı

        05:45 - Her Yerde Sen

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        ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

        Çok Güzel Hareketler 2 bu akşam yayınlanan bölümü ile sezon finali yapacak.

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        08:15 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:00 - Hanım Köylü

        11:00 - Tülin Şahin ile Moda

        12:00 - Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14:15 - Yalı Çapkını

        18:15 - Star Haber

        19:00 - Çok Güzel Hareketler 2 (Özel Bölüm)

        20:00 - Çok Güzel Hareketler 2 (Sezon Finali)

        23:30 - Yalı Çapkını (Tekrar)

        01:30 - İstanbullu Gelin

        03:00 - Baba Ocağı

        04:30 - Türk Müziği

        05:30 - Güzel Köylü

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